Google тестирует рекламу в результатах поиска Assistant

Пользователи заметили, что Google тестирует рекламу в результатах поиска голосового помощника Assistant.

Новый эксперимент компании заметил итальянский специалист Дженнаро Куофано (Gennaro Cuofano). Выполнив поиск на Android-смартфоне, в результатах он увидел рекламу программы MBA в Италии. При этом органические результаты были сдвинуты ниже первого экрана.

По мнению экспертов, появление рекламы в этой вертикали неизбежно. Google Assistant активно растёт и уже установлен на 1 млрд устройств, а добавление рекламы в его результаты – это лишь вопрос времени.

Какой-то процент поисковых запросов перешёл к голосовому помощнику, а Google вряд ли упустит эту возможность для монетизации. При этом Assistant может «каннибализировать» традиционные результаты.

В Google пока не прокомментировали эту информацию.