Google тестирует рекламу в результатах поиска Assistant
Пользователи заметили, что Google тестирует рекламу в результатах поиска голосового помощника Assistant.
Новый эксперимент компании
По мнению экспертов, появление рекламы в этой вертикали неизбежно. Google Assistant активно растёт и уже установлен на 1 млрд устройств, а добавление рекламы в его результаты – это лишь вопрос времени.
Какой-то процент поисковых запросов перешёл к голосовому помощнику, а Google вряд ли упустит эту возможность для монетизации. При этом Assistant может «каннибализировать» традиционные результаты.
В Google пока не прокомментировали эту информацию.
Напомним, что в январе голосовой помощник Google Assistant получил интеграцию с Картами, режим переводчика и другие обновления.
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Internet и сети
14.02.2019 22:51