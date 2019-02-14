Google показал, как может выглядеть SERP после реформы авторского права в ЕС

В январе Google провёл эксперимент, призванный выяснить, как реформа авторского права в Европе может повлиять на пользователей и издателей.

Речь идёт о директиве об авторском праве в цифровую эпоху, которая сейчас находится на рассмотрении у стран-участниц ЕС . Европарламент одобрил этот законопроект в сентябре 2018 года.

Согласно Google , если новая директива вступит в действие, то поисковая выдача в Европе приобретёт совсем непривлекательный вид – в ней не будет описаний, изображений и полных заголовков. Останутся лишь названия сайтов без какого-либо контекста.

Это произойдёт, если Google внесёт необходимые изменения для соблюдения статьи 11 директивы. Этот пункт требует от поисковых систем и новостных агрегаторов выплаты лицензионных сборов при использовании контента издателей для формирования поисковых сниппетов.

Директива призвана «гармонизировать» законодательство об авторском праве в Европе и предоставить местным СМИ ещё один источник доходов. Законопроект поддержали многие крупные европейские издатели. При этом защитники свободы слова и мелкие онлайн-издатели его раскритиковали.

Эксперимент Google показал, что в результате внедрения этих изменений новостные сайты теряют около 45% трафика из поиска.

В компании отметили, что это «ещё одно непреднамеренное следствие законодательства, ориентированного на поддержку журналистики высокого качества».

По итогам эксперимента Google предложил внести изменения в статью 11, чтобы у поисковиков была возможность формировать краткие текстовые сниппеты и добавлять к ним миниатюры изображений для повышения кликабельности. В компании также хотят, чтобы у издателей была возможность отказаться от лицензионных сборов.