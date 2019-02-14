Google показал, как может выглядеть SERP после реформы авторского права в ЕС
В январе Google
Речь идёт о директиве об авторском праве в цифровую эпоху, которая сейчас находится на рассмотрении у стран-участниц ЕС. Европарламент одобрил этот законопроект в сентябре 2018 года.
Согласно Google, если новая директива вступит в действие, то поисковая выдача в Европе приобретёт совсем непривлекательный вид – в ней не будет описаний, изображений и полных заголовков. Останутся лишь названия сайтов без какого-либо контекста.
Это произойдёт, если Google внесёт необходимые изменения для соблюдения статьи 11 директивы. Этот пункт требует от поисковых систем и новостных агрегаторов выплаты лицензионных сборов при использовании контента издателей для формирования поисковых сниппетов.
Директива призвана «гармонизировать» законодательство об авторском праве в Европе и предоставить местным СМИ ещё один источник доходов. Законопроект поддержали многие крупные европейские издатели. При этом защитники свободы слова и мелкие онлайн-издатели его раскритиковали.
Эксперимент Google показал, что в результате внедрения этих изменений новостные сайты теряют около 45% трафика из поиска.
В компании отметили, что это «ещё одно непреднамеренное следствие законодательства, ориентированного на поддержку журналистики высокого качества».
По итогам эксперимента Google предложил внести изменения в статью 11, чтобы у поисковиков была возможность формировать краткие текстовые сниппеты и добавлять к ним миниатюры изображений для повышения кликабельности. В компании также хотят, чтобы у издателей была возможность отказаться от лицензионных сборов.
Напомним, ранее стало известно, что из-за этой реформы Google News может быть вообще закрыт в Европе.
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14.02.2019 03:19