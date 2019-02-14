Instagram тестирует сообщения в веб-версии сервиса

Instagram тестирует возможность отправки сообщений в веб-версии сервиса – как на мобильных, так и на десктоп-устройствах. Новую функцию заметила исследователь приложений Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong). Она обнаружила её с помощью реверс-инжиниринга.

Instagram is testing Direct on Web pic.twitter.com/bpdY9bep24

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 12, 2019

В комментарии TechCrunch представитель Instagram заявил, что на данный момент эта функция не тестируется в публичном режиме.

Стоит отметить, сервис часто экспериментирует с разными функциями, однако отнюдь не все из них доходят до стадии публичного запуска.

Согласно Вонг, в веб-версии Instagram функция отправки сообщений работает с ограничениями – пользователи не могут загружать фото и делиться историями.

Напомним, ранее в этом месяце Facebook сообщил, что позволит бизнес-страницам получать сообщения из Instagram Direct в Messenger.

А в январе также стало известно, что компания планирует объединить техническую инфраструктуру Messenger, WhatsApp и Instagram.




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