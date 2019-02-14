Instagram тестирует сообщения в веб-версии сервиса
Instagram тестирует возможность отправки сообщений в веб-версии сервиса – как на мобильных, так и на десктоп-устройствах. Новую функцию заметила исследователь приложений Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong). Она обнаружила её с помощью реверс-инжиниринга.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.