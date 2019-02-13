Google настоятельно рекомендует удалить с сайтов все интеграции с Google+

Команда Google Webmasters начала рассылать через Search Console сообщения о том, что 7 марта 2019 года все веб-интеграции с Google+ перестанут работать.

The @googlewmc team have started sending Search Console warning messages for Google+ web integration deprecation on 7 March 2019. Items such as +1 buttons, Hangouts buttons, share buttons, badges and interactive posts could have adverse effects to yoursite. pic.twitter.com/20QG6acAKL — Ryan Siddle (@ryansiddle) February 13, 2019

В связи с этим владельцам сайтов и разработчикам настоятельно рекомендуется удалить со своих ресурсов все элементы Google+, такие как кнопки «+1», кнопки для входа через соцсеть и репостов, а также встроенные посты.

Если эти интеграции не будут удалены до указанной даты, то это может негативно отразиться на шаблонах и функциональности сайта.

Напомним, что социальная сеть Google+ прекратит свою работу для рядовых пользователей 2 апреля. Причинами закрытия сервиса стали низкая популярность и проблемы с безопасностью.