Google не советует «слишком часто» переключаться между index и noindex

Добавлять директиву noindex на страницы, а затем удалять её, «слишком часто» повторяя эти действия, нельзя. Это будет сбивать с толку Google и замедлять его работу, что может негативно отразиться на эффективности URL в поиске. Об этом заявил сотрудник Google Джон Мюллер в Twitter.

«Я не вижу проблемы в использовании noindex для тех страниц, которые не должны индексироваться, но нужно быть последовательными и не переключаться между разными статусами URL слишком часто».

I generally don't see a problem with using noindex for pages you don't want indexed, I'd aim to be consistent and not flip states for individual URLs too frequently.

— ? John ? (@JohnMu) January 24, 2019

Поэтому добавлять noindex на страницы, которые в будущем должны будут индексироваться, возможно, не имеет смысла. Особенно, если такая смена директив происходит неоднократно.

Напомним, в конце 2017 года стало известно, что для Google директива Noindex, follow со временем переходит в Noindex, nofollow.

А позже в компании также предупредили, сигналы noindex и rel=canonical не должны смешиваться.


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