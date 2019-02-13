Google не советует «слишком часто» переключаться между index и noindex
Добавлять директиву noindex на страницы, а затем удалять её, «слишком часто» повторяя эти действия, нельзя. Это будет сбивать с толку Google и замедлять его работу, что может негативно отразиться на эффективности URL в поиске. Об этом заявил сотрудник Google Джон Мюллер в Twitter.
«Я не вижу проблемы в использовании noindex для тех страниц, которые не должны индексироваться, но нужно быть последовательными и не переключаться между разными статусами URL слишком часто».
I generally don't see a problem with using noindex for pages you don't want indexed, I'd aim to be consistent and not flip states for individual URLs too frequently.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.