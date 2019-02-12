Google Ads перенёс дату запуска параллельного отслеживания для кампаний в КМС
Google Ads
Таким образом, теперь у рекламодателей будет больше времени на подготовку к внедрению нового способа отслеживания. Обязательным Parallel Tracking станет для всех кампаний в КМС, начиная с 31 июля.
Напомним, что Google впервые представил параллельное отслеживание в октябре 2017 года.
Parallel Tracking позволяет быстрее загружать целевую страницу и снижает вероятность того, что пользователи уйдут, не дождавшись окончания загрузки.
При использовании этой функции потенциальный клиент, кликнувший по объявлению, переходит непосредственно по конечному URL, а не по URL отслеживания. Подсчёт же кликов выполняется в фоновом режиме. Это позволяет увеличить количество конверсий и повысить эффективность рекламы.
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