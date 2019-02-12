Google Ads перенёс дату запуска параллельного отслеживания для кампаний в КМС

Google Ads объявил, что параллельное отслеживание станет доступно для медийных и видеокампаний с 1 мая, а не в марте, как сообщалось ранее.

Таким образом, теперь у рекламодателей будет больше времени на подготовку к внедрению нового способа отслеживания. Обязательным Parallel Tracking станет для всех кампаний в КМС, начиная с 31 июля.

Напомним, что Google впервые представил параллельное отслеживание в октябре 2017 года.

Parallel Tracking позволяет быстрее загружать целевую страницу и снижает вероятность того, что пользователи уйдут, не дождавшись окончания загрузки.

При использовании этой функции потенциальный клиент, кликнувший по объявлению, переходит непосредственно по конечному URL, а не по URL отслеживания. Подсчёт же кликов выполняется в фоновом режиме. Это позволяет увеличить количество конверсий и повысить эффективность рекламы.


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