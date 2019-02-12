Google Ads добавил данные по проценту полученных кликов для поисковых кампаний

Google Ads добавил новую метрику для поисковых кампаний – процент полученных кликов . Теперь у рекламодателей будет более полная картина по эффективности их текстовых объявлений.

Процент полученных кликов – это отношение фактического количества кликов к расчётному. Этот показатель помогает понять, насколько эффективно объявления вовлекают пользователей во взаимодействие по сравнению с рекламой конкурентов.

Изначально процент полученных кликов был доступен в торговых кампаниях. Теперь Google также расширил его на поисковые кампании.

Новый показатель будет запущен во всех поисковых кампаниях в ближайшие недели. Эти данные будут доступны на уровне кампании, группы объявлений и ключевых слов.

При этом в Google отметили, что для анализа эффективности рекламы в сравнении с другими объявлениями следует и дальше использовать CTR, а для анализа возможностей привлечения большего количества кликов с помощью дополнительных расширений, корректировок ставок или увеличения бюджета – процент полученных кликов.