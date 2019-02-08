Facebook даст компаниям больше способов для взаимодействия с клиентами

Facebook анонсировал два нововведения, благодаря которым компании получат больше способов для взаимодействия со своими клиентами.

Личные сообщения из Instagram в Facebook Messenger

Facebook интегрирует Instagram Direct с Messenger, в результате чего сообщения, отправляемые через Instagram, также будут доступны в Facebook.

Предполагается, что это позволит компаниям быстрее реагировать на обращения клиентов.

По данным Instagram, ежемесячно в разговоры с представителями бизнеса вступают 150 млн пользователей сервиса.

Что касается Messenger, то согласно отчёту Facebook за четвёртый квартал 2018 года, каждый месяц через сервис отправляется 10 млрд сообщений.

Интеграция между сервисами будет запущена в ближайшие недели. Новая функция будет доступна только для бизнес-аккаунтов и пока только в США и Бразилии.

Facebook-страницы в групповых обсуждениях

В скором времени Facebook-страницы смогут общаться с клиентами в групповых обсуждениях. На данный момент страницы могут создавать группы, но не могут публиковать в них контент.

Это изменение также будет запущено в ближайшие недели. В каком масштабе оно будет внедрено, в компании не уточнили.

Напомним, что в будущем Facebook планирует объединить техническую инфраструктуру Messenger, WhatsApp и Instagram, что позволит пользователям этих сервисов отправлять сообщения друг другу. По словам главы компании Марка Цукерберга, это планируется сделать к 2020 году.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Французский регулятор потребовал от Google пересмотреть свою рекламную политикуФранцузский регулятор потребовал от Google пересмотреть свою рекламную политику
Правительство Японии устроит хакерскую атаку на гражданПравительство Японии устроит хакерскую атаку на граждан
MediaRadar: рекламная выручка YouTube в 2018 году выросла на 11%MediaRadar: рекламная выручка YouTube в 2018 году выросла на 11%
Google работает над новой функцией для Lighthouse – Platform PacksGoogle работает над новой функцией для Lighthouse – Platform Packs
Выручка Alphabet в 4-м квартале 2018 года выросла на 22% – до $39,28 млрдВыручка Alphabet в 4-м квартале 2018 года выросла на 22% – до $39,28 млрд
Блок рекламы


Похожие новости
В Германии запретили Facebook объединять данные пользователей из разных сервисовВ Германии запретили Facebook объединять данные пользователей из разных сервисов
Facebook покажет пользователям, кто загрузил их данные для таргетингаFacebook покажет пользователям, кто загрузил их данные для таргетинга
Gmail теперь блокирует на 100 млн больше спам-сообщений в день с помощью ИИGmail теперь блокирует на 100 млн больше спам-сообщений в день с помощью ИИ
Оптимизация бюджета кампаний на Facebook станет настройкой по умолчаниюОптимизация бюджета кампаний на Facebook станет настройкой по умолчанию
DuckDuckGo: Google и Facebook игнорируют настройку «Do Not Track» в браузерахDuckDuckGo: Google и Facebook игнорируют настройку «Do Not Track» в браузерах
Facebook исполнилось 15 летFacebook исполнилось 15 лет
Соцсети Facebook и Twitter синхронно удалили подозрительные аккаунты, связанные с Ираном и РоSSиейСоцсети Facebook и Twitter синхронно удалили подозрительные аккаунты, связанные с Ираном и РоSSией
Выручка Facebook за четвёртый квартал 2018 года достигла $16,9 млрдВыручка Facebook за четвёртый квартал 2018 года достигла $16,9 млрд
Еврокомиссия призвала Google и Facebook усилить борьбу с дезинформациейЕврокомиссия призвала Google и Facebook усилить борьбу с дезинформацией
Facebook Research для iOS прекратит свою работу из-за обвинений в слежке за пользователямиFacebook Research для iOS прекратит свою работу из-за обвинений в слежке за пользователями
Последние новости
Подгружаем последние новости