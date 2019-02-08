Facebook даст компаниям больше способов для взаимодействия с клиентами

Facebook анонсировал два нововведения, благодаря которым компании получат больше способов для взаимодействия со своими клиентами.

Личные сообщения из Instagram в Facebook Messenger

Facebook интегрирует Instagram Direct с Messenger, в результате чего сообщения, отправляемые через Instagram, также будут доступны в Facebook.

Предполагается, что это позволит компаниям быстрее реагировать на обращения клиентов.

По данным Instagram, ежемесячно в разговоры с представителями бизнеса вступают 150 млн пользователей сервиса.

Что касается Messenger, то согласно отчёту Facebook за четвёртый квартал 2018 года, каждый месяц через сервис отправляется 10 млрд сообщений.

Интеграция между сервисами будет запущена в ближайшие недели. Новая функция будет доступна только для бизнес-аккаунтов и пока только в США и Бразилии .

Facebook-страницы в групповых обсуждениях

В скором времени Facebook-страницы смогут общаться с клиентами в групповых обсуждениях. На данный момент страницы могут создавать группы, но не могут публиковать в них контент.

Это изменение также будет запущено в ближайшие недели. В каком масштабе оно будет внедрено, в компании не уточнили.

Напомним, что в будущем Facebook планирует объединить техническую инфраструктуру Messenger, WhatsApp и Instagram, что позволит пользователям этих сервисов отправлять сообщения друг другу. По словам главы компании Марка Цукерберга, это планируется сделать к 2020 году.