Google: скорость загрузки – это небольшой фактор ранжирования
С точки зрения Google, скорость загрузки – это небольшой фактор ранжирования. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер во время последней видеовстречи для вебмастеров.
По его словам, Google больше интересует самый релеватный контент, а не самые быстрые страницы.
Вопрос вебмастера звучал так:
«Мы работаем над улучшением скорости загрузки сайта. Знаете ли вы, сколько времени может потребоваться Google, чтобы заметить эти изменения?».
Отвечая на вопрос, Мюллер объяснил, что точных временных рамок для этого нет. В одном случае это могут быть считанные дни, а в другом – месяцы. При этом после внесения значительных изменений в работу сайта улучшения в ранжировании, скорее всего, будут постепенными.
Что касается непосредственно скорости, то это небольшой фактор, добавил Мюллер. Поэтому, если работа ведётся только в этом направлении, то определить, как эти изменения повлияют на ранжирование, сложно.
Заметных улучшений можно ожидать, если ведётся комплексная работа над качеством сайта.
Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно, начиная с отметки 24:20 на видео ниже:
Напомним, ранее Джон Мюллер рассказал о непрямых выгодах скорости загрузки страниц, а также о том, как Google оценивает этот показатель.
Добавим также, что в феврале 2018 года Google представил новый инструмент
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