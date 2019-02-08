Google: скорость загрузки – это небольшой фактор ранжирования

С точки зрения Google, скорость загрузки – это небольшой фактор ранжирования. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер во время последней видеовстречи для вебмастеров.

По его словам, Google больше интересует самый релеватный контент, а не самые быстрые страницы.

Вопрос вебмастера звучал так:

«Мы работаем над улучшением скорости загрузки сайта. Знаете ли вы, сколько времени может потребоваться Google, чтобы заметить эти изменения?».

Отвечая на вопрос, Мюллер объяснил, что точных временных рамок для этого нет. В одном случае это могут быть считанные дни, а в другом – месяцы. При этом после внесения значительных изменений в работу сайта улучшения в ранжировании, скорее всего, будут постепенными.

Что касается непосредственно скорости, то это небольшой фактор, добавил Мюллер. Поэтому, если работа ведётся только в этом направлении, то определить, как эти изменения повлияют на ранжирование, сложно.

Заметных улучшений можно ожидать, если ведётся комплексная работа над качеством сайта.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно, начиная с отметки 24:20 на видео ниже:

Напомним, ранее Джон Мюллер рассказал о непрямых выгодах скорости загрузки страниц, а также о том, как Google оценивает этот показатель.

Добавим также, что в феврале 2018 года Google представил новый инструмент Speed Scorecard, который позволяет сравнивать скорость загрузки мобильного сайта с другими интернет-ресурсами.




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