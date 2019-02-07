В Google My Business теперь можно указывать время заезда и выезда для гостиниц
Google Мой бизнес
«Мы рады объявить, что гостиницы теперь могут добавлять на свои страницы в Google Мой бизнес информацию о времени заезда и выезда… Эта информация поможет клиентам узнать, когда номера будут готовы к заселению, и к какому времени они должны быть освобождены», — говорится в
Новая опция доступна только для отелей.
Напомним, что в ноябре Google Мой бизнес разделил поля для адреса и территории обслуживания компаний.
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