В Google My Business теперь можно указывать время заезда и выезда для гостиниц

Google Мой бизнес добавил новую опцию для операторов отелей. Теперь они смогут указывать время заезда и выезда, которое будет отображаться на странице гостиницы в поиске и Картах.

«Мы рады объявить, что гостиницы теперь могут добавлять на свои страницы в Google Мой бизнес информацию о времени заезда и выезда… Эта информация поможет клиентам узнать, когда номера будут готовы к заселению, и к какому времени они должны быть освобождены», — говорится в сообщении компании на форуме Google Мой бизнес.

Новая опция доступна только для отелей.

Напомним, что в ноябре Google Мой бизнес разделил поля для адреса и территории обслуживания компаний.


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