Google Search Console меняет подход к формированию отчётов об эффективности

Google анонсировал крупные изменения в отчётности Search Console. Начиная с конца марта, будет изменён подход к расчёту показателей в отчётах об эффективности. Вместо использования точного URL Google начнёт использовать канонический.

«Чтобы помочь вам объединить свои данные, Search Console в скором времени начнёт присваивать поисковые метрики каноническому URL (выбранному Google)», — говорится в заявлении поисковика.

Когда Google запустит это изменение, он даст вебмастерам несколько недель на то, чтобы они могли просматривать отчёты, формируемые как по старой, так и по новой методологии, и видеть отличия.

Google также пересчитает данные в отчётах задним числом, начиная с 1 января 2018 года. API также будут изменены в марте 2019 года.

Преимущества нового подхода

Согласно Google, это изменение обеспечит три преимущества:

  • Возможность видеть полную картину по определённому контенту в одном ресурсе;
  • Мобильные и AMP-страницы также будут отображаться как один ресурс;
  • Это также улучшит отчёты по AMP и оптимизации для мобильных устройств за счёт показа большего количества данных.

Как это изменение повлияет на отчётность

На уровне URL вебмастера будут видеть смещение трафика от неканонических (дублированных) URL к каноническим.

На уровне ресурса будет наблюдаться смещение данных из альтернативного ресурса (например, мобильного сайта) в «канонический». Трафик по альтернативному ресурсу до нуля, скорее всего, не упадёт, поскольку каноникализация реализуется на уровне страницы, а не ресурса, и у мобильного ресурса также могут быть канонические URL. Однако для большинства пользователей большая часть данных на уровне ресурса будет перемещена в один ресурс. Трафик с AMP-ресурса в большинстве случаев упадёт до нуля (за исключением self-canonical страниц).

При этом вебмастера по-прежнему смогут фильтровать данные по устройству, виду в поиске, стране и другим параметрам без потери важной информации о трафике.

Как это будет выглядеть

Google предоставил несколько примеров данных по трафику до и после этого изменения. Вот один из них:

Как подготовиться к этому изменению

В Google рекомендуют проверить права доступа пользователей, чтобы удостовериться, что нужные люди имеют доступ к нужным отчётам. Кроме того, при наличии пользовательских отчётов по трафику их нужно будет адаптировать, исходя из предстоящих изменений. Чтобы узнать, какой URL-адрес Google считает каноническим, используйте инструмент проверки URL.

Чтобы сохранить старые данные, их нужно будет экспортировать из интерфейса или через API до того, как вступит в силу это изменение.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Французский регулятор потребовал от Google пересмотреть свою рекламную политикуФранцузский регулятор потребовал от Google пересмотреть свою рекламную политику
Правительство Японии устроит хакерскую атаку на гражданПравительство Японии устроит хакерскую атаку на граждан
MediaRadar: рекламная выручка YouTube в 2018 году выросла на 11%MediaRadar: рекламная выручка YouTube в 2018 году выросла на 11%
Google обеспечил 93% переходов из органического поиска в США в Q4 2018Google обеспечил 93% переходов из органического поиска в США в Q4 2018
Bing разрешил вебмастерам отправлять на индексацию 10 000 URL в деньBing разрешил вебмастерам отправлять на индексацию 10 000 URL в день
Блок рекламы


Похожие новости
В Google My Business теперь можно указывать время заезда и выезда для гостиницВ Google My Business теперь можно указывать время заезда и выезда для гостиниц
Google прояснил, что старый Search Console не будет закрыт в мартеGoogle прояснил, что старый Search Console не будет закрыт в марте
Google назвал главные области внимания для компании на 2019 годGoogle назвал главные области внимания для компании на 2019 год
Google Ads расширил стратегию «Максимум конверсий» на кампании TrueView for actionGoogle Ads расширил стратегию «Максимум конверсий» на кампании TrueView for action
Google: показатель PageSpeed Insights может меняться независимо от изменений на сайтеGoogle: показатель PageSpeed Insights может меняться независимо от изменений на сайте
DuckDuckGo: Google и Facebook игнорируют настройку «Do Not Track» в браузерахDuckDuckGo: Google и Facebook игнорируют настройку «Do Not Track» в браузерах
Google представил новые функции для защиты данных в сетиGoogle представил новые функции для защиты данных в сети
Google тестирует расширенные результаты для мероприятий на десктопахGoogle тестирует расширенные результаты для мероприятий на десктопах
У Google появился новый агент пользователя – google-speakrУ Google появился новый агент пользователя – google-speakr
Французский регулятор потребовал от Google пересмотреть свою рекламную политикуФранцузский регулятор потребовал от Google пересмотреть свою рекламную политику
Последние новости
Подгружаем последние новости