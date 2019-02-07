Google Search Console меняет подход к формированию отчётов об эффективности

Google анонсировал крупные изменения в отчётности Search Console. Начиная с конца марта, будет изменён подход к расчёту показателей в отчётах об эффективности. Вместо использования точного URL Google начнёт использовать канонический.

«Чтобы помочь вам объединить свои данные, Search Console в скором времени начнёт присваивать поисковые метрики каноническому URL (выбранному Google)», — говорится в заявлении поисковика.

Когда Google запустит это изменение, он даст вебмастерам несколько недель на то, чтобы они могли просматривать отчёты, формируемые как по старой, так и по новой методологии, и видеть отличия.

Google также пересчитает данные в отчётах задним числом, начиная с 1 января 2018 года. API также будут изменены в марте 2019 года.

Преимущества нового подхода

Согласно Google , это изменение обеспечит три преимущества:

Возможность видеть полную картину по определённому контенту в одном ресурсе;

Мобильные и AMP-страницы также будут отображаться как один ресурс;

Это также улучшит отчёты по AMP и оптимизации для мобильных устройств за счёт показа большего количества данных.

Как это изменение повлияет на отчётность

На уровне URL вебмастера будут видеть смещение трафика от неканонических (дублированных) URL к каноническим.

На уровне ресурса будет наблюдаться смещение данных из альтернативного ресурса (например, мобильного сайта) в «канонический». Трафик по альтернативному ресурсу до нуля, скорее всего, не упадёт, поскольку каноникализация реализуется на уровне страницы, а не ресурса, и у мобильного ресурса также могут быть канонические URL. Однако для большинства пользователей большая часть данных на уровне ресурса будет перемещена в один ресурс. Трафик с AMP-ресурса в большинстве случаев упадёт до нуля (за исключением self-canonical страниц).

При этом вебмастера по-прежнему смогут фильтровать данные по устройству, виду в поиске, стране и другим параметрам без потери важной информации о трафике.

Как это будет выглядеть

Google предоставил несколько примеров данных по трафику до и после этого изменения. Вот один из них:

Как подготовиться к этому изменению

В Google рекомендуют проверить права доступа пользователей, чтобы удостовериться, что нужные люди имеют доступ к нужным отчётам. Кроме того, при наличии пользовательских отчётов по трафику их нужно будет адаптировать, исходя из предстоящих изменений. Чтобы узнать, какой URL-адрес Google считает каноническим, используйте инструмент проверки URL .

Чтобы сохранить старые данные, их нужно будет экспортировать из интерфейса или через API до того, как вступит в силу это изменение.