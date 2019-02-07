Google Search Console меняет подход к формированию отчётов об эффективности
Google
«Чтобы помочь вам объединить свои данные, Search Console в скором времени начнёт присваивать поисковые метрики каноническому URL (выбранному Google)», — говорится в заявлении поисковика.
Когда Google запустит это изменение, он даст вебмастерам несколько недель на то, чтобы они могли просматривать отчёты, формируемые как по старой, так и по новой методологии, и видеть отличия.
Google также пересчитает данные в отчётах задним числом, начиная с 1 января 2018 года. API также будут изменены в марте 2019 года.
Преимущества нового подхода
Согласно Google, это изменение обеспечит три преимущества:
- Возможность видеть полную картину по определённому контенту в одном ресурсе;
- Мобильные и AMP-страницы также будут отображаться как один ресурс;
- Это также улучшит отчёты по AMP и оптимизации для мобильных устройств за счёт показа большего количества данных.
Как это изменение повлияет на отчётность
На уровне URL вебмастера будут видеть смещение трафика от неканонических (дублированных) URL к каноническим.
На уровне ресурса будет наблюдаться смещение данных из альтернативного ресурса (например, мобильного сайта) в «канонический». Трафик по альтернативному ресурсу до нуля, скорее всего, не упадёт, поскольку каноникализация реализуется на уровне страницы, а не ресурса, и у мобильного ресурса также могут быть канонические URL. Однако для большинства пользователей большая часть данных на уровне ресурса будет перемещена в один ресурс. Трафик с AMP-ресурса в большинстве случаев упадёт до нуля (за исключением self-canonical страниц).
При этом вебмастера по-прежнему смогут фильтровать данные по устройству, виду в поиске, стране и другим параметрам без потери важной информации о трафике.
Как это будет выглядеть
Google предоставил несколько примеров данных по трафику до и после этого изменения. Вот один из них:
Как подготовиться к этому изменению
В Google рекомендуют проверить права доступа пользователей, чтобы удостовериться, что нужные люди имеют доступ к нужным отчётам. Кроме того, при наличии пользовательских отчётов по трафику их нужно будет адаптировать, исходя из предстоящих изменений. Чтобы узнать, какой URL-адрес Google считает каноническим, используйте
Чтобы сохранить старые данные, их нужно будет экспортировать из интерфейса или через API до того, как вступит в силу это изменение.
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