Google прояснил, что старый Search Console не будет закрыт в марте

Сотрудник Google Джон Мюллер опубликовал пост в Twitter , в котором прояснил, что старый Search Console не будет закрыт в марте. К этому сроку компания планирует отключить ряд функций, но сам сервис будет пока доступен.

«Search Console никуда не уходит. Старый Search Console не закрывается в марте. Несколько функций будут отключены, а остальные пока останутся… (Видел/слышал разговоры о том, что сервис закрывается, но это не так)», — написал Мюллер.

PSA Search Console is *not* going away. The old Search Console is *not* closing in March. A few features are going away, the rest will remain for the moment. Check out our blog post: https://t.co/Bp2DH2YKAK (saw/heard some folks saying it was going away: it's not) — ? John ? (@JohnMu) February 6, 2019

Слухи о том, что в марте Google может отключить старую версию Search Console, появились в январе. Однако, как выяснилось, таких планов у компании нет.