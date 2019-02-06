Google прояснил, что старый Search Console не будет закрыт в марте
Сотрудник Google Джон Мюллер опубликовал пост в Twitter, в котором прояснил, что старый Search Console не будет закрыт в марте. К этому сроку компания планирует отключить ряд функций, но сам сервис будет пока доступен.
«Search Console никуда не уходит. Старый Search Console не закрывается в марте. Несколько функций будут отключены, а остальные пока останутся… (Видел/слышал разговоры о том, что сервис закрывается, но это не так)», — написал Мюллер.
PSA Search Console is *not* going away. The old Search Console is *not* closing in March. A few features are going away, the rest will remain for the moment. Check out our blog post: https://t.co/Bp2DH2YKAK(saw/heard some folks saying it was going away: it's not)
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