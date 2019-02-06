Google назвал главные области внимания для компании на 2019 год

Во время телефонной конференции по итогам четвёртого квартала 2018 года глава Google Сундар Пичаи назвал главные области внимания для компании на 2019 год.

1. Поисковые функции, работающие на базе ИИ

Обсуждая проникновение искусственного интеллекта во всё, над чем работает компания, Пичаи упомянул карточки активности в поиске Google, которые позволяют пользователю видеть свои предыдущие запросы и делают работу с поиском ещё удобнее.

Финансовый директор Google Рут Порат, отвечая на вопрос одного из аналитиков, заявила: «Мы также инвестируем в более визуальные способы нахождения информации». Google Lens, например, в настоящее время может идентифицировать более миллиарда товаров. Кроме того, эта технология способна подбирать похожие товары и предоставлять другую полезную для пользователя информацию, такую как отзывы.

2. Покупки в Google

В таких областях, как товарный поиск и товарные объявления, Google сталкивается со значительной конкуренцией со стороны Amazon, чей бизнес продолжает активно расти.

В Google не приводили данных по эффективности конкретно торговых кампаний, но Пичаи отметил, что в период праздников ежедневное количество активных пользователей Google.com, совершающих покупки, удвоилось по сравнению с прошлым годом.

Один из аналитиков спросил о статусе программы Google Shopping Actions, учитывая тот факт, что крупнейший американский ритейлер Walmart отказался от участия в ней. Пичаи ответил, что компания наблюдает активный рост в этом направлении, а количество ритейлеров-участников с момента запуска увеличилось в 7 раз.

По словам Пичаи, в 2019 году Google планирует усилить фокус на покупках в поиске.

3. Умные кампании

В настоящее время умные кампании в Google Ads, запущенные в прошлом году, используют более 20 тыс. предприятий малого бизнеса.

Эти кампании работают с Google Мой бизнес. Как и в универсальных кампаниях для приложений, в них все процессы – создание объявления, таргетинг и доставка рекламы по ресурсам Google, а в скором времени и создание целевых страниц – автоматизированы на основе заданных рекламодателем целей, таких как телефонные звонки, посещения сайта или запросы на карту проезда.

4. Google Home Hub

По словам Пичаи, одним из семи устройств Google Home, активируемых во время праздничного сезона, был смарт-дисплей Google Home Hub. Это устройство в отличие от других продуктов из линейки Google Home, имеет экран, что ставит его в один ряд с другими экранными устройствами и, соответственно, делает его значимым для поисковых маркетологов. Масштабы распространения этого устройства пока небольшие, но это та область, которой Google намерен уделять активное внимание в этом году.

5. Рост объёма кликов при снижении CPC Согласно финотчёту, количество платных кликов на ресурсах Google, включая Google.com, YouTube, Gmail и другие принадлежащие компании сайты, в четвёртом квартале 2018 выросло на 66% в годовом сравнении. При этом цена за клик (CPC) продолжает снижаться.

В предыдущих конференц-звонках для аналитиков топ-менеджеры Google указывали на YouTube как главный драйвер снижения CPC. Во время последней телефонной конференции эти метрики не обсуждались, однако такие темы, как YouTube TV и разработки в области performance-маркетинга на YouTube, затрагивались несколько раз.




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