Оптимизация бюджета кампаний на Facebook станет настройкой по умолчанию

С сентября 2019 года к новым и существующим кампаниям на Facebook будет по умолчанию применяться оптимизация бюджета. Об этом сообщается в блоге компании.

Оптимизация бюджета кампании позволяет рекламодателям настроить общий бюджет для всех входящих в неё групп объявлений, а затем в реальном времени перераспределять его в пользу самых результативных групп объявлений.

Начиная с сентября, выключить оптимизацию бюджета кампании рекламодатели больше не смогут.

Согласно Facebook, применение этой настройки позволит добиться лучших результатов с имеющимся бюджетом и снизить общую цену за результат.

Подробнее об этом изменении можно узнать здесь. Более детальная информация о том, что представляет собой оптимизация бюджета кампаний, доступна в Справке Facebook Business.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Французский регулятор потребовал от Google пересмотреть свою рекламную политикуФранцузский регулятор потребовал от Google пересмотреть свою рекламную политику
Правительство Японии устроит хакерскую атаку на гражданПравительство Японии устроит хакерскую атаку на граждан
MediaRadar: рекламная выручка YouTube в 2018 году выросла на 11%MediaRadar: рекламная выручка YouTube в 2018 году выросла на 11%
Google обеспечил 93% переходов из органического поиска в США в Q4 2018Google обеспечил 93% переходов из органического поиска в США в Q4 2018
Bing разрешил вебмастерам отправлять на индексацию 10 000 URL в деньBing разрешил вебмастерам отправлять на индексацию 10 000 URL в день
Блок рекламы


Похожие новости
DuckDuckGo: Google и Facebook игнорируют настройку «Do Not Track» в браузерахDuckDuckGo: Google и Facebook игнорируют настройку «Do Not Track» в браузерах
Facebook исполнилось 15 летFacebook исполнилось 15 лет
Соцсети Facebook и Twitter синхронно удалили подозрительные аккаунты, связанные с Ираном и РоSSиейСоцсети Facebook и Twitter синхронно удалили подозрительные аккаунты, связанные с Ираном и РоSSией
Выручка Facebook за четвёртый квартал 2018 года достигла $16,9 млрдВыручка Facebook за четвёртый квартал 2018 года достигла $16,9 млрд
Еврокомиссия призвала Google и Facebook усилить борьбу с дезинформациейЕврокомиссия призвала Google и Facebook усилить борьбу с дезинформацией
Facebook Research для iOS прекратит свою работу из-за обвинений в слежке за пользователямиFacebook Research для iOS прекратит свою работу из-за обвинений в слежке за пользователями
YouTube перестанет рекомендовать видео с дезинформациейYouTube перестанет рекомендовать видео с дезинформацией
Facebook провёл ребрендинг автомобильной рекламы и расширил её охватFacebook провёл ребрендинг автомобильной рекламы и расширил её охват
Цукерберг объединит Facebook, Instagram и WhatsAppЦукерберг объединит Facebook, Instagram и WhatsApp
Более 50% пользователей Facebook могут быть ботами – отчёт
Последние новости
Подгружаем последние новости