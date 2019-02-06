Оптимизация бюджета кампаний на Facebook станет настройкой по умолчанию
С сентября 2019 года к новым и существующим кампаниям на Facebook будет по умолчанию применяться
Оптимизация бюджета кампании позволяет рекламодателям настроить общий бюджет для всех входящих в неё групп объявлений, а затем в реальном времени перераспределять его в пользу самых результативных групп объявлений.
Начиная с сентября, выключить оптимизацию бюджета кампании рекламодатели больше не смогут.
Согласно Facebook, применение этой настройки позволит добиться лучших результатов с имеющимся бюджетом и снизить общую цену за результат.
Подробнее об этом изменении можно узнать
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