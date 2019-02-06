Google Ads расширил стратегию «Максимум конверсий» на кампании TrueView for action

Google Ads объявил, что в этом месяце стратегия «Максимум конверсий» станет доступна для всех рекламодателей, использующих формат TrueView for action.

«Максимум конверсий» – это автоматизированная стратегия, которая позволяет получать как можно больше конверсий в рамках заданного бюджета. В ней для оптимизации ставок на аукционах объявлений используется технология машинного обучения.

Помимо новых кампаний TrueView for Action, эту стратегию также рекомендуется использовать в том случае, если кампании не достигают рекомендуемого порога в 50 конверсий в неделю при использовании стратегии «Целевая цена за конверсию».

Более подробная информация о кампаниях TrueView for Action содержится в Справке Google Ads.

Напомним, что в октябре Google Ads улучшил атрибуцию для объявлений этого формата.


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