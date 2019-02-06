Google: показатель PageSpeed Insights может меняться независимо от изменений на сайте

Вчера сотрудник Google Джон Мюллер заявил в Twitter, что показатель PageSpeed Insights может меняться независимо от того, были ли внедрены какие-либо изменения на сайте.

Это было сказано в ответ на вопрос одного из SEO-специалистов на тему недавних колебаний в значениях показателя PageSpeed Insights.

I don't know the details in this case, but generally speaking, these scores can change over time even without changes on your site, they're not physical measurements. Use these tools to find ways to improve your site for users, don't see them as the final goal.

— ? John ? (@JohnMu) February 5, 2019

Мюллер объяснил, что эти оценки не являются физическими измерениями и могут меняться со временем, независимо от того, подвергался ли сайт изменениям.

В конечном счёте, Мюллер отметил, что инструменты такого рода должны использоваться для поиска путей улучшения сайта для пользователей, но не для получения истины в последней инстанции. Достижение определённого значения показателя PageSpeed Insights не должно быть конечной целью.

Однако, как отмечает Search Engine Journal, у недавних колебаний этого показателя могла быть и другая причина – баг, который влиял на работу PageSpeed Insights в период с 1 по 4 февраля.

Этот баг упоминается в примечаниях к последнему обновлению инструмента. Согласно Google, он приводил к занижению показателей.

«В период между пятницей 1 февраля и понедельником 4 февраля в инфраструктуре Chrome, используемой PageSpeed Insights, имелся баг, который сообщал о несжатых (post-gzip) размерах, как если бы они были сжатыми размерами передачи. Это привело к некорректному расчёту метрик производительности и, в конечном итоге, к более низкому значению показателя», — объяснили в Google.

Этот баг был устранён 4 февраля.

Однако, хотя мобильные показатели должны вернуться к своим прежним уровням, десктопные так и останутся более низкими. Это связано с тем, что PageSpeed Insights теперь использует Lighthouse версии 4.1.0.

Напомним, что инструмент PageSpeed Insights начал использовать технологию Lighthouse в ноябре 2018 года.


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