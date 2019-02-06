DuckDuckGo: Google и Facebook игнорируют настройку «Do Not Track» в браузерах
Анонимный поисковик DuckDuckGo
При этом, согласно исследованию DuckDuckGo, более 77% американцев не знают об этом нюансе.
Настройка «Do Not Track» (DNT) – это HTTP-заголовок, который позволяет запретить веб-сервисам отслеживание действий пользователя.
Технологию DNT поддерживают почти все современные браузеры. При этом данная настройка не является обязательным сигналом, который веб-сайты должны учитывать.
«Может быть тревожно осознавать, что использовать настройку “Do Not Track” примерно так же надёжно, как поставить на лужайке перед домом табличку с надписью “Пожалуйста, не заглядывайте в мой дом”, оставив все окна открытыми», — отметили в DDG.
В исследовании DuckDuckGo приняли участие 503 человека. Опрос был проведён в ноябре 2018 года. Полученные результаты показали, что 23,1% респондента сознательно активировали настройку DNT в своих десктопных браузерах. При этом 41,4% из них не знают о том, что этот сигнал не обязателен для соблюдения.
После того, как респондентов проинформировали об ограничениях DNT, 75,5% респондентов заявили, что «важно» и «очень важно», чтобы эту настройку, если она включена, уважали компании.
DuckDuckGo утверждает, что настройка DNT по своей сути вводит в заблуждение, и существует огромный разрыв между её названием и тем, что она на самом деле делает.
Поисковик также выразил надежду, что правительства разных стран уделят больше внимания этой настройке и заставят интернет-сервисы учитывать её на нормативном уровне.
Опрошенные DuckDuckGo пользователи также по большей части поддерживают эту идею. За введение регулирования в этой области высказались 71,9% респондентов.
Что касается самого DDG, то этот поисковик известен тем, что он не отслеживает пользователей и не собирает никаких данных о них, обеспечивая полную анонимность.
Напомним, в декабре DuckDuckGo опубликовал результаты исследования, согласно которому Google персонализирует результаты поиска даже в режиме инкогнито, внося свой вклад в проблему «
При этом сам DDG также иногда подвергается критике. Так в январе этого года поисковик ответил на обвинения в использовании фингерпринтинга для идентификации пользователей.
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