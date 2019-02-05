Google представил новые функции для защиты данных в сети
Google
Password Checkup
Новое расширение предназначено для защиты аккаунта от утечки данных на сторонних ресурсах. Если плагин обнаружит, что логин и пароль на используемом пользователем сайте попадают в число тех учётных записей, которые по данным Google были скомпрометированы, то он автоматически сообщит об опасности и предложит сменить пароль.
На данный момент в интернет-магазине Chrome доступна
Cross Account Protection
Если пользователь авторизовался в других приложениях и на сайтах с помощью Google, то эти аккаунты могут быть уязвимы. Cross Account Protection помогает решить эту проблему. Когда приложения и сайты используют эту технологию, Google может отправлять им сообщение о том, что происходит взлом учётной записи, чтобы они тоже могли защитить пользователей.
Напомним, что сегодня в честь Дня безопасного интернета Facebook напомнил пользователям, какие инструменты безопасности доступны на платформе.
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05.02.2019 17:00