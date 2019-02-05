Google представил новые функции для защиты данных в сети

Google представил два обновления, которые помогут сохранить данные пользователей в безопасности за пределами сайтов и приложений компании: расширение для Chrome Password Checkup и новую функцию Cross Account Protection.

Password Checkup

Новое расширение предназначено для защиты аккаунта от утечки данных на сторонних ресурсах. Если плагин обнаружит, что логин и пароль на используемом пользователем сайте попадают в число тех учётных записей, которые по данным Google были скомпрометированы, то он автоматически сообщит об опасности и предложит сменить пароль.

На данный момент в интернет-магазине Chrome доступна первая версия Password Checkup, но Google продолжит работать над ней в течение следующих месяцев.

Cross Account Protection

Если пользователь авторизовался в других приложениях и на сайтах с помощью Google, то эти аккаунты могут быть уязвимы. Cross Account Protection помогает решить эту проблему. Когда приложения и сайты используют эту технологию, Google может отправлять им сообщение о том, что происходит взлом учётной записи, чтобы они тоже могли защитить пользователей.

Напомним, что сегодня в честь Дня безопасного интернета Facebook напомнил пользователям, какие инструменты безопасности доступны на платформе.


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