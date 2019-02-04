Google тестирует расширенные результаты для мероприятий на десктопах

Google обновил результаты поиска по мероприятиям в июле 2018 года. В результате пользователи начали получать больше информации о предстоящих событиях и персональные рекомендации. Апдейт был запущен в США и только на мобильных устройствах. Теперь эти расширенные результаты также начали появляться на десктопах.
В каких странах на данный момент запущен новый интерфейс и был ли он расширен за пределы Соединённых Штатов, пока неизвестно.
Тестирование этой функциональности на десктопах проводится в ограниченном масштабе.
Напомним, что Google начал предоставлять структурированную информацию по мероприятиям в результатах поиска в 2017 году.
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