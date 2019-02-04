Google тестирует расширенные результаты для мероприятий на десктопах

Google начал тестировать показ расширенных результатов для мероприятий на десктопах. Нововведение заметил SEO-специалист из США Брэд Брюер (Brad Brewer). Своими наблюдениями он поделился в Twitter:

Google testing Events Rich Results on desktop, currently a mobile-only feature #Schema #DigitalMarketing pic.twitter.com/AHUGVKHjtc

— Brad Brewer (@Brad_Brewer) January 31, 2019

Google обновил результаты поиска по мероприятиям в июле 2018 года. В результате пользователи начали получать больше информации о предстоящих событиях и персональные рекомендации. Апдейт был запущен в США и только на мобильных устройствах. Теперь эти расширенные результаты также начали появляться на десктопах.

В каких странах на данный момент запущен новый интерфейс и был ли он расширен за пределы Соединённых Штатов, пока неизвестно.

Тестирование этой функциональности на десктопах проводится в ограниченном масштабе.

Напомним, что Google начал предоставлять структурированную информацию по мероприятиям в результатах поиска в 2017 году.


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