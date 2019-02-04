Французский регулятор потребовал от Google пересмотреть свою рекламную политику

Французский регулятор по вопросам конкуренции потребовал от Google пересмотреть свои правила и процедуры касательно блокировки определённых типов объявлений и заявил, что действия компании в отношении местной фирмы Amadeus могут быть признаны как антиконкурентные.

В Google заявили, что изучают распоряжение регулятора, вынесенное в ходе предварительного слушания.

Компания Amadeus, которая управляет справочно-информационной службой во Франции, пожаловалась регулятору на снижение продаж после того, как в прошлом году Google заблокировал её поисковую рекламу.

Google в официальном комментарии заявил, что «Amadeus – это платная телефонная справочная служба, которая взимает с потребителей плату за услуги, доступные в других местах на бесплатной основе или за номинальную плату».

При этом правила Google запрещают рекламу тех услуг, которые можно получить бесплатно или по более низкой цене из государственного или другого публичного источника.

«Некоторые из объявлений Amadeus нарушали наши требования и условия для рекламодателей, которые призваны защитить пользователей», — добавили в Google .

Регулятор в свою очередь заявил, что Google должен добавить уточняющие сведения в свою политику, предоставить больше предупреждений, прежде чем блокировать рекламодателей, проанализировать ситуацию, в которой находится Amadeus, и провести дополнительное обучение для своих менеджеров по продажам по вопросам рекламной политики.

В заявлении регулятора отмечается, что он обеспечит надлежащее выполнение этих мер и примет решение по существу дела в ближайшие месяцы.