К команде Google Webmasters присоединился гуру аналитики Дэниел Вайсберг

Вместе с Джоном Мюллером и другими сотрудниками команды Google Webmasters он будет «помогать вебмастерам и разработчикам достигать успеха в поиске, интернете и за его пределами».
Вайсберг уже давно является активным участником западного SEO- и маркетингового сообщества и хорошо разбирается в тех проблемах, с которыми сталкиваются вебмастера. Поэтому его переход в команду Google Webmasters был положительно воспринят в отрасли.
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