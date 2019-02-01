К команде Google Webmasters присоединился гуру аналитики Дэниел Вайсберг

Эксперт по вопросам аналитики Дэниел Вайсберг (Daniel Waisberg) присоединился к команде Google Webmasters, в которую входит Джон Мюллер и другие специалисты по работе с вебмастерами.

Вайсберг работает в Google с 2013 года. Изначально он трудился в команде Google Analytics в роли Analytics Advocate. Теперь он будет занимать должность Search Advocate.

Специалист сообщил о своём переходе в Twitter :

I'm really excited to announce I'll be joining @JohnMu & @googlewmc teams as a Search Advocate to help webmasters and developers succeed in Search, the web, and beyond! Thank you @googleanalytics for everything, see you around! pic.twitter.com/b0wIfse1oE — Daniel Waisberg (@danielwaisberg) January 31, 2019

Вместе с Джоном Мюллером и другими сотрудниками команды Google Webmasters он будет «помогать вебмастерам и разработчикам достигать успеха в поиске, интернете и за его пределами».