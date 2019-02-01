Google обеспечил 93% переходов из органического поиска в США в Q4 2018

В четвёртом квартале 2018 года на долю Google приходилось 93% переходов из органического поиска в США. На мобильных устройствах этот показатель был ещё выше – 96%. Об этом свидетельствуют данные нового отчёта аналитической компании Merkle.

Органический поиск в целом

Обычно в конце года количество переходов из органического поиска на сайты падает, поскольку многие бренды инвестируют больше времени и средств в платные каналы.

В четвёртом квартале суммарный органический трафик по всем поисковым системам составил 26% от всех переходов на сайты, показав рост на 2% в годовом сравнении. В предыдущем квартале прирост был равен 6%.

На мобильных устройствах переходы из органического поиска составили 24% от суммарного трафика на сайты.

Мобильный органический поиск продолжает расти. В четвёртом квартале он увеличился на 17% в годовом сравнении, тогда как переходы из десктопного поиска сократились на 10%.

Google

Количество органических переходов из Google в отчётном квартале выросло на 3% в годовом сравнении, а на мобильных устройствах – на 12%.

На мобильные устройства приходился 61% органического поискового трафика из Google.

Bing

Доля Bing в органическом поисковом трафике сайтов в четвёртом квартале составила 4%, а в мобильном – 2%.

В целом доля Bing в совокупном органическом трафике из поиска упала на 16%, но на мобильных устройствах она выросла на 2%.

DuckDuckGo

На долю DuckDuckGo приходилось 0,4% от органического поискового трафика на сайты в четвёртом квартале и 0,5% от мобильного трафика.

При этом поисковик активно растёт: количество переходов из него выросло на 34% в сравнении год к году, а на мобильных устройствах – на 75%.

Полная версия отчёта Merkle за октябрь-декабрь 2018 года доступна для скачивания по ссылке.


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