Дневная аудитория Instagram Stories превысила 500 млн

Публикации в разделе Instagram Stories просматривают 500 млн пользователей в день. В июне 2018 года эта цифра составляла 400 млн. Свежей статистикой по сервису поделился глава Facebook Марк Цукерберг в посте , посвящённом итогам четвёртого квартала и планам на 2019 год.

По его словам, интерес к «историям» растёт и среди рекламодателей. В настоящее время Stories Ads в Instagram и Facebook покупают около 2 млн компаний.

Дневную аудиторию Instagram глава Facebook не назвал, но отметил, что более 2 млрд человек посещают как минимум один из ресурсов, принадлежащих компании, каждый день.

Марк Цукерберг также рассказал о дальнейших планах компании. Так, если 2018 год был посвящён решению вопросов, связанных с безопасностью, то 2019 станет годом новых функций. В частности, компания планирует нововведения в следующих областях:

Покупки и коммерция в Instagram ;

; Обмен сообщениями . Что именно планируется внедрить, Цукерберг не уточнил, но отметил, что в этом году пользователи почувствуют, что мессенджеры становятся центром социального взаимодействия. Возможно, он имел в виду планы по объединению технической инфраструктуры Messenger, Instagram и WhatsApp.

. Что именно планируется внедрить, Цукерберг не уточнил, но отметил, что в этом году пользователи почувствуют, что мессенджеры становятся центром социального взаимодействия. Возможно, он имел в виду планы по объединению технической инфраструктуры Messenger, Instagram и WhatsApp. Группы в Facebook . В компании прогнозируют, что в скором времени будет достигнута точка, когда сообщества станут центром взаимодействия в Facebook.

. В компании прогнозируют, что в скором времени будет достигнута точка, когда сообщества станут центром взаимодействия в Facebook. Facebook Watch. Цукерберг надеется, что в 2019 году новый раздел Watch станет более популярным. В настоящее время его посещают около 400 млн пользователей в день.

Напомним, что ранее на этой неделе Facebook представил финансовые результаты за 4-й квартал 2018 года и год в целом. Несмотря на год скандалов, показатели компании продолжают расти.