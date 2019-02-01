Дневная аудитория Instagram Stories превысила 500 млн

Публикации в разделе Instagram Stories просматривают 500 млн пользователей в день. В июне 2018 года эта цифра составляла 400 млн. Свежей статистикой по сервису поделился глава Facebook Марк Цукерберг в посте, посвящённом итогам четвёртого квартала и планам на 2019 год.

По его словам, интерес к «историям» растёт и среди рекламодателей. В настоящее время Stories Ads в Instagram и Facebook покупают около 2 млн компаний.

Дневную аудиторию Instagram глава Facebook не назвал, но отметил, что более 2 млрд человек посещают как минимум один из ресурсов, принадлежащих компании, каждый день.

Марк Цукерберг также рассказал о дальнейших планах компании. Так, если 2018 год был посвящён решению вопросов, связанных с безопасностью, то 2019 станет годом новых функций. В частности, компания планирует нововведения в следующих областях:

  • Покупки и коммерция в Instagram;
  • Обмен сообщениями. Что именно планируется внедрить, Цукерберг не уточнил, но отметил, что в этом году пользователи почувствуют, что мессенджеры становятся центром социального взаимодействия. Возможно, он имел в виду планы по объединению технической инфраструктуры Messenger, Instagram и WhatsApp.
  • Группы в Facebook. В компании прогнозируют, что в скором времени будет достигнута точка, когда сообщества станут центром взаимодействия в Facebook.
  • Facebook Watch. Цукерберг надеется, что в 2019 году новый раздел Watch станет более популярным. В настоящее время его посещают около 400 млн пользователей в день.

Напомним, что ранее на этой неделе Facebook представил финансовые результаты за 4-й квартал 2018 года и год в целом. Несмотря на год скандалов, показатели компании продолжают расти.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Хакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связи Кремля с РПЦХакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связи Кремля с РПЦ
Google и индустрию онлайн-рекламы обвинили в злоупотреблении интимными данными пользователейGoogle и индустрию онлайн-рекламы обвинили в злоупотреблении интимными данными пользователей
Создатель интернета предупредил об опасности со стороны IoT-устройствСоздатель интернета предупредил об опасности со стороны IoT-устройств
Джон Мюллер: отклонение ссылок может помочь Google больше доверять другим ссылкам на сайтДжон Мюллер: отклонение ссылок может помочь Google больше доверять другим ссылкам на сайт
Facebook провёл ребрендинг автомобильной рекламы и расширил её охватFacebook провёл ребрендинг автомобильной рекламы и расширил её охват
Блок рекламы


Похожие новости
Цукерберг объединит Facebook, Instagram и WhatsAppЦукерберг объединит Facebook, Instagram и WhatsApp
Instagram уличили в продаже рекламы сервисам по накрутке подписчиковInstagram уличили в продаже рекламы сервисам по накрутке подписчиков
Фото куриного яйца набрало более 20 млн лайков в InstagramФото куриного яйца набрало более 20 млн лайков в Instagram
Instagram позволит публиковать посты сразу через несколько аккаунтовInstagram позволит публиковать посты сразу через несколько аккаунтов
Instagram исправил баг, который сделал ленту горизонтальнойInstagram исправил баг, который сделал ленту горизонтальной
Instagram добавил новые функции для взаимодействия с подписчикамиInstagram добавил новые функции для взаимодействия с подписчиками
Instagram тестирует специальные аккаунты для инфлюенсеровInstagram тестирует специальные аккаунты для инфлюенсеров
Instagram получил функцию обмена голосовыми сообщениямиInstagram получил функцию обмена голосовыми сообщениями
YouTube расширил доступ к сюжетам – аналогу Instagram StoriesYouTube расширил доступ к сюжетам – аналогу Instagram Stories
Instagram начал автоматически описывать фото для людей с проблемами зренияInstagram начал автоматически описывать фото для людей с проблемами зрения
Последние новости
Подгружаем последние новости