Соцсети Facebook и Twitter синхронно удалили подозрительные аккаунты, связанные с Ираном и РоSSией

Cоциальная сеть Facebook и Twitter почти одновременно сообщили об удалении из своих соцсетей аккаунтов, якобы ведущих скрытую кампанию в пользу властей Ирана. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соцсети Facebook и Twitter синхронно удалили подозрительные аккаунты, связанные с Ираном и Россией
Фото: DepositphotosGoir

Facebook объявил о приостановке 783 учетных записей, замешанных в "скоординированном недостоверном поведении" на Facebook и Instagram. Утверждается, что активность аккаунтов "направлялась из Ирана". По данным соцсети, активность страниц в первую очередь была направлена на Ближний Восток и Южную Азию, а также нацелена на США.

Почти одновременно Twitter объявил об удалении нескольких аккаунтов из Ирана, которые притворялись американцами или новостными агентствами.

Кроме того, соцсеть заявила об удалении 8 тыс. сообщений, предположительно, созданных для попытки повлиять на промежуточные выборы в конгресс США в ноябре 2018 года.

Отмечается, что основная часть дезинформации относительно выборов создавалась внутри США, но ее отдельные источники, вероятно, располагались в Иране, Венесуэле и РоSSии.

Twitter также объявил, что удалил сеть аккаунтов, запущенных из Венесуэлы, которые "по-видимому, участвуют в поддерживаемой государством кампании влияния", ориентированной на венесуэльскую аудиторию от имени президента страны.

Напомним, в январе Facebook уже удалял около 300 страниц и более 70 аккаунтов, связанных с Россией и публикующих посты против НАТО в сообществах восточной и центральной Европы.


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