Google Ads опубликовал руководство по использованию показателя оптимизации
Google Ads опубликовал официальное
Показатель оптимизации, запущенный в августе, позволяет оценить, насколько эффективно настроен аккаунт рекламодателя. Значение этой метрики может составлять от 0% до 100%, где 100% показывают, что задействована вся функциональность аккаунта. Сервис также предлагает список рекомендаций, с помощью которых можно оптимизировать кампании.
Новое руководство Google Ads включает следующие пункты:
- Управляйте своим аккаунтом более эффективно:
- С помощью показателя оптимизации определите те действия, которые имеют наибольший потенциал, и приоритезируйте их;
- Просматривайте показатель оптимизации на тех уровнях, которые наиболее значимыми для вас (этот показатель доступен на уровне кампании, аккаунта и управляющего аккаунта).
- Применяйте рекомендации, которые соответствуют вашим целям:
- Проверяйте рекомендации регулярно, как минимум – раз в неделю;
- Фокусируйтесь на тех рекомендациях, которые могут дать максимальное повышение показателя оптимизации;
- Отклоняйте рекомендации, не соответствующие вашим целям.
- Отменяйте отклонение тех рекомендаций, которые всё-таки могут быть полезными;
- Применяйте сразу все рекомендации для экономии времени.
- Анализируйте рекомендации так, как вам удобно:
- Фильтруйте рекомендации по категориям. Всего их четыре: «Объявления и расширения», «Ставки и бюджеты», «Ключевые слова и таргетинг», «Устранение неполадок». Вы также можете создавать свои собственные категории, чтобы сосредоточиться на текущих задачах.
- Скачивайте рекомендации для офлайн-анализа или чтобы применить их в Редакторе Google Ads.
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