Google Ads опубликовал руководство по использованию показателя оптимизации

Google Ads опубликовал официальное руководство по использованию показателя оптимизации и рекомендаций для повышения эффективности рекламы.

Показатель оптимизации, запущенный в августе, позволяет оценить, насколько эффективно настроен аккаунт рекламодателя. Значение этой метрики может составлять от 0% до 100%, где 100% показывают, что задействована вся функциональность аккаунта. Сервис также предлагает список рекомендаций, с помощью которых можно оптимизировать кампании.

Новое руководство Google Ads включает следующие пункты:

  1. Управляйте своим аккаунтом более эффективно:
    • С помощью показателя оптимизации определите те действия, которые имеют наибольший потенциал, и приоритезируйте их;
    • Просматривайте показатель оптимизации на тех уровнях, которые наиболее значимыми для вас (этот показатель доступен на уровне кампании, аккаунта и управляющего аккаунта).
  2. Применяйте рекомендации, которые соответствуют вашим целям:
    • Проверяйте рекомендации регулярно, как минимум – раз в неделю;
    • Фокусируйтесь на тех рекомендациях, которые могут дать максимальное повышение показателя оптимизации;
    • Отклоняйте рекомендации, не соответствующие вашим целям.
    • Отменяйте отклонение тех рекомендаций, которые всё-таки могут быть полезными;
    • Применяйте сразу все рекомендации для экономии времени.
  3. Анализируйте рекомендации так, как вам удобно:
    • Фильтруйте рекомендации по категориям. Всего их четыре: «Объявления и расширения», «Ставки и бюджеты», «Ключевые слова и таргетинг», «Устранение неполадок». Вы также можете создавать свои собственные категории, чтобы сосредоточиться на текущих задачах.
    • Скачивайте рекомендации для офлайн-анализа или чтобы применить их в Редакторе Google Ads.

Новое руководство добавлено в Справку Google Ads. На данный момент оно доступно только на английском языке.


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