Google Ads опубликовал руководство по использованию показателя оптимизации

Google Ads опубликовал официальное руководство по использованию показателя оптимизации и рекомендаций для повышения эффективности рекламы.

Показатель оптимизации, запущенный в августе, позволяет оценить, насколько эффективно настроен аккаунт рекламодателя. Значение этой метрики может составлять от 0% до 100%, где 100% показывают, что задействована вся функциональность аккаунта. Сервис также предлагает список рекомендаций, с помощью которых можно оптимизировать кампании.

Новое руководство Google Ads включает следующие пункты:

Управляйте своим аккаунтом более эффективно: С помощью показателя оптимизации определите те действия, которые имеют наибольший потенциал, и приоритезируйте их;

Просматривайте показатель оптимизации на тех уровнях, которые наиболее значимыми для вас (этот показатель доступен на уровне кампании, аккаунта и управляющего аккаунта). Применяйте рекомендации, которые соответствуют вашим целям: Проверяйте рекомендации регулярно, как минимум – раз в неделю;

Фокусируйтесь на тех рекомендациях, которые могут дать максимальное повышение показателя оптимизации;

Отклоняйте рекомендации, не соответствующие вашим целям.

Отменяйте отклонение тех рекомендаций, которые всё-таки могут быть полезными;

Применяйте сразу все рекомендации для экономии времени. Анализируйте рекомендации так, как вам удобно: Фильтруйте рекомендации по категориям. Всего их четыре: «Объявления и расширения», «Ставки и бюджеты», «Ключевые слова и таргетинг», «Устранение неполадок». Вы также можете создавать свои собственные категории, чтобы сосредоточиться на текущих задачах.

Скачивайте рекомендации для офлайн-анализа или чтобы применить их в Редакторе Google Ads.