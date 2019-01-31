Google Ads: показ большого количества объявлений был связан с багом

На днях специалисты отрасли заметили в мобильной выдаче Google 14 рекламных объявлений на одной странице. В Google Ads заявили, что эта ситуация была вызвана багом. На данный момент эта ошибка уже устранена.

«Спасибо, что заметили! Мы не собирались показывать дополнительные объявления. Это был баг, который затронул очень небольшое количество запросов, и он уже исправлен».

Thanks for catching this! We didn't intend to show these extra ads. This was a bug impacting a very small number of queries and it has already been fixed. — Google Ads (@GoogleAds) January 29, 2019