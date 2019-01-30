Google рассказал о первых шагах в создании новой концепции URL
В сентябре инженеры Google Chrome заявили, что работают над новым способом идентификации сайтов, который призван заменить традиционные URL-адреса. При этом они отметили, что не намерены менять базовую инфраструктуру интернета, а хотят изменить способ отображения URL в браузерах, чтобы сделать их более понятными для пользователей и искоренить мошенничество в этой области. Вчера, на конференции Bay Area Enigma, руководитель команды Chrome Usable Security Эмили Старк (Emily Stark)
Во время своего выступления Старк подчеркнула, что Google не намерен вносить хаос путём полного отказа от URL. Первоочерёдная задача, которую ставят перед собой исследователи, – это борьба с мошенничеством. С помощью длинных и запутанных URL злоумышленники могут вводить пользователей в заблуждение, зарабатывая на них.
Так, хакеры могут создавать вредоносные ссылки, которые как будто бы ведут на реальный сайт компании, а на самом деле автоматически перенаправляют пользователей на фишинговые страницы.
Злоумышленники также могут создавать вредоносные страницы с URL, похожими на URL-адреса реальных сайтов, в расчёте на то, что пользователи не заметят отличий. Например, используя слово G00gle вместо Google.
В связи с широко распространённым мошенничеством в этой области команда Chrome работает над двумя проектами, призванными обеспечить более чёткую и ясную веб-идентичность и защитить пользователей.
«Мы говорим о том, чтобы изменить способ представления идентичности сайта. Люди должны легко понимать, на каком сайте они находятся и не путаться, думая, что они находятся на одном ресурсе, тогда как на самом деле совсем на другом… Основная проблема для нас – это избежать блокировки легитимных доменов как подозрительных», — заявила Старк.
На данный момент сотрудники команды Chrome работают над тем, чтобы определить те URL, которые отличаются тем или иным образом от стандартных. Для этого используется инструмент под названием TrickURI, с помощью которого разработчики проверяют, правильно ли их ПО отображает URL.
Помимо этого, Старк и её коллеги также работают над созданием новых предупреждений для пользователей Chrome, которые будут оповещать их о потенциально фишинговых страницах. На данный момент эти предупреждения пока находятся на стадии внутреннего тестирования, поскольку разработчикам пока не удалось добиться 100%-но верного разграничения легитимных и вредоносных URL.
Для пользователей Google первой линией защиты против фишинга и другого онлайн-мошенничества по-прежнему остаётся платформа «Безопасный просмотр» (Safe Browsing). Однако сейчас инженеры Chrome также работают над дополнениями к этой функциональности, ориентированными на обманные URL.
Поскольку в ближайшее время традиционные URL-адреса никуда не денутся, команда Старк будет искать способы обратить внимание пользователей на важные части URL и изменить отображение URL в Сhrome.
Одна из самых трудных задач, которые стоят перед разработчиками, – это выделить те части URL, которые являются важными с точки зрения безопасности и принятия решений, и отфильтровать дополнительные компоненты, которые затрудняют чтение URL.
«Задача, которая стоит перед нами, действительно сложная. URL-адреса работают очень хорошо для определенных людей и широко используются, и многим людям они нравятся. Мы рады тому прогрессу, которого достигли с нашим новым open-source инструментом отображения URL TrickURI и новыми предупреждениями по обманным URL», — заключила Старк.
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