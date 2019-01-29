Google и индустрию онлайн-рекламы обвинили в злоупотреблении интимными данными пользователей

Группа активистов, выступающих за защиту онлайн-конфиденциальности, сообщила о добавлении новых доказательств к жалобам, поданным против Google и других компаний в области интернет-рекламы по обвинению в нарушении GDPR.

В новых документах, переданных регуляторам Польши, Ирландии и Великобритании, приводятся сведения о незаконном сборе данных о болезнях, инвалидности, сексуальной ориентации, этнической принадлежности и вероисповедании пользователей.

Когда пользователь посещает сайт, показывающий рекламу, его персональные данные зачастую передаются тысячам сторонних компаний, принимающих участие в автоматизированном аукционе. Рекламные системы категоризируют пользователей на основании того, что они читают, смотрят и ищут. Эта информация затем передаётся третьим сторонам, которые делают ставки для показа своих объявлений этим людям.

Некоторые из категорий, в которые помещаются пользователи, безобидны. Например, «гаджеты» и т.п. При этом есть и другие категории, которые формируются на основе конфиденциальной информации.

Доказательства, предоставленные группой, показывают, что Google позволяет сторонним рекламодателям нацеливать рекламу на пользователей из таких категорий, как «пищевые расстройства», «сайентология» и др.

Бюро интерактивной рекламы (IAB) – отраслевая ассоциация, которая устанавливает стандарты для онлайн-рекламы – также имеет свой список таких категорий, среди которых «поддержка инцеста», «оскорбительный контент» и «ВИЧ/СПИД».

Регуляторам по защите данных Ирландии и Великобритании жалоба против интернет-компаний была подана в сентябре. Новые документы являются дополнением к ней. Авторами обращения выступили Open Rights Group, а также представители Университетского колледжа Лондона и приватного браузера Brave.

В Польше такая же жалоба и соответствующие доказательства были поданы в этом месяце от лица Panoptykon Foundation.

Активисты считают, что профилирование пользователей совершенно не нужно для таргетинга рекламы. Они также утверждают, что такая деятельность является незаконной.

В Google отрицают эти обвинения:

«У нас есть строгие правила, которые запрещают рекламодателям на наших платформах нацеливать рекламу на пользователей на основе таких деликатных категорий, как раса, сексуальная ориентация, состояние здоровья, статус беременности и т.д. Если бы мы обнаружили на какой-либо из наших платформ рекламу, которая нарушала бы наши правила, то мы бы приняли немедленные меры».

Напомним, что ранее в этом месяце Национальная комиссия по информационным технологиям и свободе Франции (CNIL) оштрафовала Google на 50 млн евро за нарушение GDPR.


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