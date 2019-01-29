Из-за бага в Google Мой бизнес новые фото компаний не видны на Картах

Специалист по локальному SEO Джой Хоукинс (Joy Hawkins) сообщила о баге в работе Google Мой бизнес. Из-за него фотографии, недавно загруженные владельцем компании, не отображаются в Google Maps.

По словам Хоукинс, в Google знают об этой проблеме и работают над её решением. Ожидается, что ошибка будет устранена к концу этой недели.