Из-за бага в Google Мой бизнес новые фото компаний не видны на Картах
Специалист по локальному SEO Джой Хоукинс (Joy Hawkins)
По словам Хоукинс, в Google знают об этой проблеме и работают над её решением. Ожидается, что ошибка будет устранена к концу этой недели.
Напомним, что ранее в этом месяце Google закрыл лазейку для манипуляций с датой открытия компаний. Недобросовестные SEO-специалисты, используя публичную возможность вносить изменения в данные компаний, пытались навредить таким образом своим конкурентам.
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29.01.2019 20:58