Google: не добавляйте разметку Organization на каждую страницу

Во время недавней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос касательно использования разметки Organization.

В частности, владелец сайта интересовался, где именно стоит использовать эту разметку. Нужно ли её добавлять на главную страницу? На страницу с контактной информацией? На все страницы?

В ответ Мюллер объяснил, что главное, чтобы эта разметка не внедрялась на каждой странице. Где именно её лучше использовать, зависит от типа сайта. Так, для некоторых ресурсов оптимальным вариантом будет добавить её на главную страницу. В других случаях – на страницу с контактной информацией.

Некоторые компании используют эту разметку на каждой странице сайта в надежде получить рейтинг в виде звёзд для всех страниц в результатах поиска. Однако это не очень хорошее решение, отметил Мюллер. Лучше всего добавить разметку Organization только на одну страницу.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно, начиная с отметки 51:36 на видео ниже:

Напомним, ранее Джон Мюллер отмечал, что структурированные данные должны быть уникальными для каждой страницы.


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