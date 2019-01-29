Google тестирует до 14 рекламных объявлений в мобильной выдаче

Специалисты агентства Fibre Marketing заметили, что Google тестирует показ 14 рекламных объявлений на одной странице в результатах мобильного поиска. Своими наблюдениями они поделились в Twitter :

Google testing new Ads setup on mobile search. 11 ads with two organic listing then 7 organic listings and finally 3 further ads #Google #SEO #GoogleAds #PPC #GoogleUpdate #SERP pic.twitter.com/NInKxKm4Hd — Fibre (@Fibre_Marketing) January 25, 2019

Как видно на записи выше, эти объявления показываются ещё до появления кнопки «More results». Сначала, в топе страницы, идут 4 объявления, за ними – два органических результата, затем – ещё 7 рекламных объявлений, за ними – 6 органических результатов и, наконец, ещё 3 объявления и кнопка «More results».

В целом на странице выдачи содержится в общей сумме 14 объявлений и 8 органических результатов.

В каком масштабе проводится тестирование, осталось неизвестным.

Напомним, что в 2017 году Google тестировал 6 объявлений внизу страницы выдачи на десктопах, а в 2016 – показ 16 товарных объявлений.