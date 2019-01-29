Google тестирует до 14 рекламных объявлений в мобильной выдаче

Специалисты агентства Fibre Marketing заметили, что Google тестирует показ 14 рекламных объявлений на одной странице в результатах мобильного поиска. Своими наблюдениями они поделились в Twitter:

Google testing new Ads setup on mobile search. 11 ads with two organic listing then 7 organic listings and finally 3 further ads #Google #SEO #GoogleAds #PPC #GoogleUpdate #SERP pic.twitter.com/NInKxKm4Hd

— Fibre (@Fibre_Marketing) January 25, 2019

Как видно на записи выше, эти объявления показываются ещё до появления кнопки «More results». Сначала, в топе страницы, идут 4 объявления, за ними – два органических результата, затем – ещё 7 рекламных объявлений, за ними – 6 органических результатов и, наконец, ещё 3 объявления и кнопка «More results».

В целом на странице выдачи содержится в общей сумме 14 объявлений и 8 органических результатов.

В каком масштабе проводится тестирование, осталось неизвестным.

Напомним, что в 2017 году Google тестировал 6 объявлений внизу страницы выдачи на десктопах, а в 2016 – показ 16 товарных объявлений.

Отметим также, что в декабре Google в очередной раз обвинили в том, что он недостаточно чётко разграничивает платные и органические результаты в поисковой выдаче. В ответ инженер отдела качества поиска Поль Хаар (Paul Haahr) заявил, что платных результатов может быть максимум 4, при этом по большинству запросов реклама не выводится, потому что они не являются коммерческими. Кроме того, все объявления помечены специальным ярлыком, который трудно не заметить.


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