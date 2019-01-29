Вебмастера жалуются на проблемы с AMP-контентом в поиске Google
В последние несколько дней издатели и владельцы сайтов начали жаловаться на проблемы с отображением AMP-контента в результатах поиска Google.
Согласно сообщениям в соцсетях, контент сначала появляется в Google с меткой AMP, а потом пропадает. Со временем он возвращается.
Кроме того, Google рассылает вебмастерам через Search Console оповещения об ошибках AMP по тем страницам, где нет никаких проблем.
Seeing the same AMP crawl anomaly notifications where there is no issue — wouldn't mind if it didn't take so long to mark as fixed. Major pita when managing multiple sites— Peter Mindenhall (@PeterMindenhall)
https://t.co/HDlX3jpAQo January 27, 2019
Инструмент мониторинга SERP RankRanger показал значительное уменьшение доли AMP в поисковой выдаче Google:
Was wondering what in the world was going on!— Mordy Oberstein (@MordyOberstein)
pic.twitter.com/StA05miYXG January 28, 2019
По словам сотрудника Google Джона Мюллера, в компании сейчас расследуют эту ситуацию.
Напомним, ранее стало известно, что отчёт об ошибках AMP в Search Console станет менее детализированным.
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29.01.2019 00:02