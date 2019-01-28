Facebook провёл ребрендинг автомобильной рекламы и расширил её охват

Facebook провёл ребрендинг динамической рекламы для автосалонов и расширил её возможности для ретаргетинга. Теперь этот формат называется «автомобильная реклама» (Automotive inventory Ads). Новый продукт доступен по всему миру в Facebook, Instagram и Audience Network.

Благодаря расширенному ретаргетингу, продавцы и производители теперь могут показывать рекламу тем пользователям, которые посещали сайты и приложения их конкурентов – других производителей и автодилеров. Ранее они использовали этот формат, чтобы вернуть тех людей, которые посещали их собственные ресурсы.

Обновление было призвано позволить автодилерам привлекать больше потенциальных клиентов.

Подробнее о новом формате можно узнать по ссылке .

В Facebook также рассказали о ещё одной важной для рекламодателей новости – запуске Brand Safety сертификации для маркетинговых партнёров.

В компании отметили, что рекламодатели неоднократно выражали желание сотрудничать со сторонними организациями, которые помогали бы им отслеживать параметры безопасности бренда во время рекламных кампаний в Facebook.