Facebook провёл ребрендинг автомобильной рекламы и расширил её охват
Facebook
Благодаря расширенному ретаргетингу, продавцы и производители теперь могут показывать рекламу тем пользователям, которые посещали сайты и приложения их конкурентов – других производителей и автодилеров. Ранее они использовали этот формат, чтобы вернуть тех людей, которые посещали их собственные ресурсы.
Обновление было призвано позволить автодилерам привлекать больше потенциальных клиентов.
Подробнее о новом формате можно узнать по
В Facebook также
В компании отметили, что рекламодатели неоднократно выражали желание сотрудничать со сторонними организациями, которые помогали бы им отслеживать параметры безопасности бренда во время рекламных кампаний в Facebook.
В связи с этим соцсеть объявила о запуске новой программы и представила первых сертифицированных по Brand Safety партнёров. Ими стали компании
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
28.01.2019 12:33