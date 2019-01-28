Google рассказал, какие изменения ожидают вебмастеров в ближайшие месяцы

В конце прошлой недели сотрудник Google Джон Мюллер выступил на мероприятии Google NYC, где рассказал, какие изменения ожидают вебмастеров в ближайшие месяцы. В частности, речь шла о Search Console, поиске по картинкам и переходе на mobile-first индексацию.

Сразу после мероприятия стало известно, что Google планирует отключить практически все функции старого Search Console к концу марта.

25 января Мюллер опубликовал в блоге Google Webmaster Central подробный пост с описанием предстоящих изменений, связанных с Search Console.

Чего ждать:

Отчёт об ошибках сканирования будет отключен . Все данные, необходимые вебмастерам, уже доступны в новом отчёте об индексировании. Также в рамках этого изменения будет отключен Crawl Errors API. На данный момент замены для него нет.

. Все данные, необходимые вебмастерам, уже доступны в новом отчёте об индексировании. Также в рамках этого изменения будет отключен Crawl Errors API. На данный момент замены для него нет. Отчёт по файлам Sitemap также будет отключен . Как и в случае предыдущего отчёта, большая часть этой функциональности уже доступна в отчёте об индексировании.

. Как и в случае предыдущего отчёта, большая часть этой функциональности уже доступна в отчёте об индексировании. Вместо «Сканера Google для сайтов» будет использоваться инструмент проверки URL . Новый инструмент предоставляет ещё больше информации по URL, чем старый – включая заголовки HTTP, ресурсы страницы, журнал JavaScript и скриншот страницы. В нём также можно отправить запрос на повторную обработку страниц и ускорить их обновление или добавление в поисковый индекс.

. Новый инструмент предоставляет ещё больше информации по URL, чем старый – включая заголовки HTTP, ресурсы страницы, журнал JavaScript и скриншот страницы. В нём также можно отправить запрос на повторную обработку страниц и ускорить их обновление или добавление в поисковый индекс. Инструмент управления пользователями, владельцами и разрешениями теперь будет доступен в настройках новой версии Search Console.

Отчёты по тем типам структурированных данных, которые не поддерживаются в расширенных результатах Google, будут отключены. В настоящее время в новой версии Search Console существует четыре типа расширенных результатов, по которым предоставляются отчёты о статусах: объявление о вакансии, рецепт, событие, страница вопросов и ответов. По мере появления новых расширенных результатов будут добавляться и соответствующие отчёты.

Кроме того, Google также отключит следующие функции:

Раздел «Приложения Android» . Большая часть этих данных уже перенесена в Firebase.

. Большая часть этих данных уже перенесена в Firebase. Отчёт об оптимизации HTML .

. Отчёт о заблокированных ресурсах . Эти данные можно будет просмотреть в инструменте проверки URL и в других отчётах в новой версии Search Console.

. Эти данные можно будет просмотреть в инструменте проверки URL и в других отчётах в новой версии Search Console. Наборы ресурсов. По словам Мюллера, на смену этой функциональности придёт новая – это так называемые Domain Properties, которые Google тестировал в 2018 году.

Поиск по картинкам

На мероприятии в Нью-Йорке Мюллер также рассказал, что в этом году поиск по картинкам станет «более важной темой» для вебмастеров и SEO-сообщества. По его словам, им следует задуматься об изменении поведения пользователей. В настоящее время поиск по картинкам может использоваться в самых разных целях – для выполнения различных задач, покупки товаров онлайн, чтобы узнать что-то новое и т.д. В связи с изменениями в поисковом поведении SEO-специалистам нужно будет по-другому подходить к оптимизации для этой вертикали поиска.

Mobile-first индексация

По словам Мюллера, Google активно работает над переводом на новый тип индексации оставшихся 50% сайтов. Компания планирует усилить взаимодействие с вебмастерами через Search Console, чтобы помочь им подготовить свои ресурсы к этому изменению. Google будет оповещать владельцев сайтов о том, какие проблемы он видит, чтобы они могли устранить их перед переводом.

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