Google рассказал, какие изменения ожидают вебмастеров в ближайшие месяцы
В конце прошлой недели сотрудник Google Джон Мюллер выступил на мероприятии Google NYC, где рассказал, какие изменения ожидают вебмастеров в ближайшие месяцы. В частности, речь шла о Search Console, поиске по картинкам и переходе на mobile-first индексацию.
Сразу после мероприятия стало известно, что Google планирует отключить практически все функции старого Search Console к концу марта.
25 января Мюллер опубликовал в блоге Google Webmaster Central
Чего ждать:
- Отчёт об ошибках сканирования будет отключен. Все данные, необходимые вебмастерам, уже доступны в новом отчёте об индексировании. Также в рамках этого изменения будет отключен Crawl Errors API. На данный момент замены для него нет.
- Отчёт по файлам Sitemap также будет отключен. Как и в случае предыдущего отчёта, большая часть этой функциональности уже доступна в отчёте об индексировании.
- Вместо «Сканера Google для сайтов» будет использоваться инструмент проверки URL. Новый инструмент предоставляет ещё больше информации по URL, чем старый – включая заголовки HTTP, ресурсы страницы, журнал JavaScript и скриншот страницы. В нём также можно отправить запрос на повторную обработку страниц и ускорить их обновление или добавление в поисковый индекс.
- Инструмент управления пользователями, владельцами и разрешениями теперь будет доступен в настройках новой версии Search Console.
- Отчёты по тем типам структурированных данных, которые не поддерживаются в расширенных результатах Google, будут отключены. В настоящее время в новой версии Search Console существует четыре типа расширенных результатов, по которым предоставляются отчёты о статусах: объявление о вакансии, рецепт, событие, страница вопросов и ответов. По мере появления новых расширенных результатов будут добавляться и соответствующие отчёты.
Кроме того, Google также отключит следующие функции:
- Раздел «Приложения Android». Большая часть этих данных уже перенесена в Firebase.
- Отчёт об оптимизации HTML.
- Отчёт о заблокированных ресурсах. Эти данные можно будет просмотреть в инструменте проверки URL и в других отчётах в новой версии Search Console.
- Наборы ресурсов. По словам Мюллера, на смену этой функциональности придёт новая – это так называемые Domain Properties, которые Google тестировал в 2018 году.
Поиск по картинкам
На мероприятии в Нью-Йорке Мюллер также рассказал, что в этом году поиск по картинкам станет «более важной темой» для вебмастеров и SEO-сообщества. По его словам, им следует задуматься об изменении поведения пользователей. В настоящее время поиск по картинкам может использоваться в самых разных целях – для выполнения различных задач, покупки товаров онлайн, чтобы узнать что-то новое и т.д. В связи с изменениями в поисковом поведении SEO-специалистам нужно будет по-другому подходить к оптимизации для этой вертикали поиска.
Mobile-first индексация
По словам Мюллера, Google активно работает над переводом на новый тип индексации оставшихся 50% сайтов. Компания планирует усилить взаимодействие с вебмастерами через Search Console, чтобы помочь им подготовить свои ресурсы к этому изменению. Google будет оповещать владельцев сайтов о том, какие проблемы он видит, чтобы они могли устранить их перед переводом.
Больше митапов для вебмастеров
В 2019 году Google также планирует провести ещё больше митапов для вебмастеров с участием сотрудников поиска. Причём эти мероприятия будут проводиться по всему миру, а не только в офисах компании в Маунтин-Вью и Нью-Йорке.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
26.01.2019 22:24