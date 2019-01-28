Google рассказал, какие изменения ожидают вебмастеров в ближайшие месяцы

В конце прошлой недели сотрудник Google Джон Мюллер выступил на мероприятии Google NYC, где рассказал, какие изменения ожидают вебмастеров в ближайшие месяцы. В частности, речь шла о Search Console, поиске по картинкам и переходе на mobile-first индексацию.

Сразу после мероприятия стало известно, что Google планирует отключить практически все функции старого Search Console к концу марта.

25 января Мюллер опубликовал в блоге Google Webmaster Central подробный пост с описанием предстоящих изменений, связанных с Search Console.

Чего ждать:

  • Отчёт об ошибках сканирования будет отключен. Все данные, необходимые вебмастерам, уже доступны в новом отчёте об индексировании. Также в рамках этого изменения будет отключен Crawl Errors API. На данный момент замены для него нет.
  • Отчёт по файлам Sitemap также будет отключен. Как и в случае предыдущего отчёта, большая часть этой функциональности уже доступна в отчёте об индексировании.
  • Вместо «Сканера Google для сайтов» будет использоваться инструмент проверки URL. Новый инструмент предоставляет ещё больше информации по URL, чем старый – включая заголовки HTTP, ресурсы страницы, журнал JavaScript и скриншот страницы. В нём также можно отправить запрос на повторную обработку страниц и ускорить их обновление или добавление в поисковый индекс.
  • Инструмент управления пользователями, владельцами и разрешениями теперь будет доступен в настройках новой версии Search Console.
  • Отчёты по тем типам структурированных данных, которые не поддерживаются в расширенных результатах Google, будут отключены. В настоящее время в новой версии Search Console существует четыре типа расширенных результатов, по которым предоставляются отчёты о статусах: объявление о вакансии, рецепт, событие, страница вопросов и ответов. По мере появления новых расширенных результатов будут добавляться и соответствующие отчёты.

Кроме того, Google также отключит следующие функции:

  • Раздел «Приложения Android». Большая часть этих данных уже перенесена в Firebase.
  • Отчёт об оптимизации HTML.
  • Отчёт о заблокированных ресурсах. Эти данные можно будет просмотреть в инструменте проверки URL и в других отчётах в новой версии Search Console.
  • Наборы ресурсов. По словам Мюллера, на смену этой функциональности придёт новая – это так называемые Domain Properties, которые Google тестировал в 2018 году.

Поиск по картинкам

На мероприятии в Нью-Йорке Мюллер также рассказал, что в этом году поиск по картинкам станет «более важной темой» для вебмастеров и SEO-сообщества. По его словам, им следует задуматься об изменении поведения пользователей. В настоящее время поиск по картинкам может использоваться в самых разных целях – для выполнения различных задач, покупки товаров онлайн, чтобы узнать что-то новое и т.д. В связи с изменениями в поисковом поведении SEO-специалистам нужно будет по-другому подходить к оптимизации для этой вертикали поиска.

Mobile-first индексация

По словам Мюллера, Google активно работает над переводом на новый тип индексации оставшихся 50% сайтов. Компания планирует усилить взаимодействие с вебмастерами через Search Console, чтобы помочь им подготовить свои ресурсы к этому изменению. Google будет оповещать владельцев сайтов о том, какие проблемы он видит, чтобы они могли устранить их перед переводом.

Больше митапов для вебмастеров

В 2019 году Google также планирует провести ещё больше митапов для вебмастеров с участием сотрудников поиска. Причём эти мероприятия будут проводиться по всему миру, а не только в офисах компании в Маунтин-Вью и Нью-Йорке.


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