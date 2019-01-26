Цукерберг объединит Facebook, Instagram и WhatsApp

Сразу четыре сотрудника Facebook сообщили о планах Марка Цукерберга интегрировать социальные сети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp, объединив их в единую экосистему с общими сообщениями. Издание The New York Time сообщает, что это должно произойти до конца 2019 года или к началу 2020 года.

Facebook, Instagram и WhatsApp по-прежнему будут представлены в виде различных приложений, однако они будут иметь общую систему сообщений со сквозным шифрованием для их защиты. Это позволит, к примеру, из Facebook отправить сообщение пользователю WhatsApp или Instagram и наоборот.

Напомним, при покупке Цукербергом Instagram и WhatsApp, он заявил о дальнейшем сохранении полной автономности данных сервисов от Facebook. Судя по всему он изменил свое мнение после многократного увеличения количества пользователей приобретенной социальной сети и мессенджера. К тому же создатели Instagram и WhatsApp покинули работу над своими детищами, что также может свидетельствовать об изменении курса Facebook.

Единая экосистема позволит привлечь большее количество пользователей Instagram и WhatsApp к Facebook, а также расширить рекламные возможности. Заметим, что у Facebook в последнее время были проблемы с замедлением прироста аудитории.