Более 50% пользователей Facebook могут быть ботами – отчёт

Больше половины аккаунтов, зарегистрированных в Facebook, являются фейковыми. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской группы PlainSite.

Автор отчёта Аарон Гринспен (Aaron Greenspan) полагает, что Facebook не раскрывает точных данных о масштабах проблемы фейковых новостей и количестве бот-аккаунтов на платформе, а также скрывает тот факт, что компания «утратила контроль над своим продуктом».

По мнению Гринспена, Facebook сейчас переживает огромные проблемы:

«Facebook лжёт общественности о масштабах проблемы с фейковыми аккаунтами, число которых, вероятно, превышает 50%. Его официальные показатели – многие из которых больше не раскрываются ежеквартально – являются внутренне противоречивыми и даже нелепыми. Компания потеряла контроль над собственным продуктом».

Негативные эффекты присутствия фейковых аккаунтов на платформе:

  • Клиенты покупают рекламу на Facebook, рассчитывая, что аудитория соцсети составляет более 2 млрд реальных пользователей. Однако, учитывая количество фальшивых аккаунтов, компании попросту выбрасывают свои деньги на ветер.
  • Боты кликают на рекламу или отмечают страницы как понравившиеся в случайном порядке, чтобы обойти антифрод-алгоритмы. Если фальшивые аккаунты не следуют чёткому паттерну, то они выглядят реальными. Этот вид активности наносит ущерб рекламодателям, но при этом позволяет зарабатывать Facebook.
  • Фейковые аккаунты часто вредят другим пользователям Facebook посредством мошенничества, фейковых новостей, вымогательства и других форм обмана. Кроме того, иногда они связаны с правительствами.

Гринспен считает, что в настоящее время Facebook удерживают на плаву только миллионы фальшивых аккаунтов, раздувающих метрики пользователей.

С полной версией отчёта можно ознакомиться по ссылке.


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