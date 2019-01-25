Более 50% пользователей Facebook могут быть ботами – отчёт

Больше половины аккаунтов, зарегистрированных в Facebook, являются фейковыми. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской группы PlainSite.

Автор отчёта Аарон Гринспен (Aaron Greenspan) полагает, что Facebook не раскрывает точных данных о масштабах проблемы фейковых новостей и количестве бот-аккаунтов на платформе, а также скрывает тот факт, что компания «утратила контроль над своим продуктом».

По мнению Гринспена, Facebook сейчас переживает огромные проблемы:

«Facebook лжёт общественности о масштабах проблемы с фейковыми аккаунтами, число которых, вероятно, превышает 50%. Его официальные показатели – многие из которых больше не раскрываются ежеквартально – являются внутренне противоречивыми и даже нелепыми. Компания потеряла контроль над собственным продуктом».

Негативные эффекты присутствия фейковых аккаунтов на платформе:

Клиенты покупают рекламу на Facebook, рассчитывая, что аудитория соцсети составляет более 2 млрд реальных пользователей. Однако, учитывая количество фальшивых аккаунтов, компании попросту выбрасывают свои деньги на ветер.

Боты кликают на рекламу или отмечают страницы как понравившиеся в случайном порядке, чтобы обойти антифрод-алгоритмы. Если фальшивые аккаунты не следуют чёткому паттерну, то они выглядят реальными. Этот вид активности наносит ущерб рекламодателям, но при этом позволяет зарабатывать Facebook.

Фейковые аккаунты часто вредят другим пользователям Facebook посредством мошенничества, фейковых новостей, вымогательства и других форм обмана. Кроме того, иногда они связаны с правительствами.

Гринспен считает, что в настоящее время Facebook удерживают на плаву только миллионы фальшивых аккаунтов, раздувающих метрики пользователей.