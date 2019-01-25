Джон Мюллер: почему старые сайты могут ранжироваться выше, чем более свежий контент

Во время последней видеоконференции Google для вебмастеров один из участников встречи спросил, почему старый сайт, по-прежнему использующий HTTP, ранжируется выше, чем более современный ресурс с более свежим контентом.

Обычно считается, что так происходит потому, что старые сайты уже приобрели определённую авторитетность. Однако, судя по объяснению Мюллера , причин может быть на порядок больше.

Основные выводы:

HTTPS – это слабый сигнал ранжирования, который в Google называют «soft» фактором.

называют «soft» фактором. Свежесть контента не всегда учитывается в ранжировании (это зависит от запроса пользователя).

Ссылки на страницу могут быть сигналом того, что она остаётся популярной и релевантной;

Некоторый контент рассматривается как «вечно зелёный» и поэтому занимает более высокие позиции в ранжировании;

Если пользователи поиска сигнализируют, что более свежий контент предпочтительнее, то Google предоставит соответствующие ссылки;

предоставит соответствующие ссылки; Старые сайты не перестают ранжироваться, потому что они старые;

Старые сайты не перестают ранжироваться, потому что у них более высокие показатели, связанные с доверием.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно, начиная с отметки 26:45 на видео ниже: