Джон Мюллер: почему старые сайты могут ранжироваться выше, чем более свежий контент

Во время последней видеоконференции Google для вебмастеров один из участников встречи спросил, почему старый сайт, по-прежнему использующий HTTP, ранжируется выше, чем более современный ресурс с более свежим контентом.

Обычно считается, что так происходит потому, что старые сайты уже приобрели определённую авторитетность. Однако, судя по объяснению Мюллера, причин может быть на порядок больше.

Основные выводы:

  • HTTPS – это слабый сигнал ранжирования, который в Google называют «soft» фактором.
  • Свежесть контента не всегда учитывается в ранжировании (это зависит от запроса пользователя).
  • Ссылки на страницу могут быть сигналом того, что она остаётся популярной и релевантной;
  • Некоторый контент рассматривается как «вечно зелёный» и поэтому занимает более высокие позиции в ранжировании;
  • Если пользователи поиска сигнализируют, что более свежий контент предпочтительнее, то Google предоставит соответствующие ссылки;
  • Старые сайты не перестают ранжироваться, потому что они старые;
  • Старые сайты не перестают ранжироваться, потому что у них более высокие показатели, связанные с доверием.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно, начиная с отметки 26:45 на видео ниже:

Напомним, ранее сотрудник Google Гэри Илш посоветовал вебмастерам не удалять старый или устаревший контент, чтобы не терять поисковый трафик.


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