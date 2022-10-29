Тwitter сформує раду з модерації контенту

Twitter сформує раду з модерації контенту, повідомив Ілон Маск, який вчора остаточно придбав соцмережу і пояснив, для чого зробив це. Йдеться про раду з модерації “контенту з дуже різними точками зору”, зазначив він у своєму твіті і додав :

“Жодних важливих рішень щодо вмісту чи відновлення облікового запису не буде прийнято до того, як ця рада збереться”.

Під постом почалась жвава дискусія підписники Маска коментували:

Якщо ви повернете Трампа, ви порушите довіру своїх користувачів. Він використовував цю платформу для розпалювання ненависті та підбурювання до насильства. Чому б ви це виправдовували?

Маск витратив на Twitter 44 мільярди доларів. Населення світу становить 8 мільярдів. Він міг дати кожній людині по 5 мільярдів доларів і все одно залишитись при гроших. Я відчуваю, що чек на 5 мільярдів доларів змінить життя більшості людей. Але він витратив усе це на Twitter .

Населення світу становить 8 мільярдів. Він міг дати кожній людині по 5 мільярдів доларів і все одно залишитись при гроших. Я відчуваю, що чек на 5 мільярдів доларів змінить життя більшості людей. Але він витратив усе це на . Має бути застереження щодо масового поширення інформації. Очевидно, що засновники не уявляли винаходу, за допомогою якого людина може миттєво охопити 110 мільйонів людей. Це треба якось пояснити, заперечувати це означає заперечувати реальність. Проте гіперчутливість проявилася.

Сподіваємось, усі члени ради є прихильниками свободи слова, включно з тим, яке їм не подобається.

Членів «ради з модерації контенту» слід обирати на основі різноманітності, а не заслуг, інакше бути не може. У ньому має бути пропорційне представництво ЛГБТК, веганів, феміністок, представників різних племен, тіктокерів, гендерних експертів та інопланетян.

Вітаємо... Будь-яка спроба написати хороший набір правил, ймовірно, приречена від народження. Прототипуйте та розвивайте — після визначення компромісів і цілей.

Згодом засновник «SpaceX» та гендиректор «Tesla Inc.», який нещодавно поставив під сумнів продовження функціонування в Україні супутникового зв’язку StarLink, опублікував новий твіт:

“Задля ясності, ми ще не вносили жодних змін у політику модерації вмісту Twitter”.

Нагадаємо, нещодавно український міністр та Ілон Маск обмінялись люб'язностями в соцмережі.

Напередодні Маск відзначився твітом з пропозицією визнати Крим російським і провести нові "вибори" на окупованих територіях.