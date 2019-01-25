Google Ads возьмёт на себя управление кампаниями отдельных рекламодателей

Google Ads оповестил отдельных рекламодателей о том, что в ближайшие 7 дней эксперты сервиса начнут вносить изменения в их аккаунты, если они не откажутся от этого предложения.

«Мы сосредоточимся на ваших кампаниях, чтобы вы могли сосредоточиться на своём бизнесе», — гласит заголовок email-сообщения, полученного рекламодателями.

Well this is new. @GoogleAds basically saying "we're gonna start messing with your accounts in a week unless you explicitly say no." pic.twitter.com/zShgxKH62i — aaron levy ? (@bigalittlea) January 24, 2019

Те рекламодатели, которые не откажутся от предлагаемой услуги, будут добавлены в новую программу Google Ads автоматически спустя 7 дней после получения email-сообщения.

Согласно тексту письма, эксперты Google Ads определят основные изменения, которые могут помочь пользователям сервиса повысить эффективность их кампаний – начиная от реструктуризации групп объявлений и изменения ключевых слов и заканчивая корректировками ставок и обновлением текста объявлений.

Они также займутся «настройкой и активацией расширенных функций» и будут следить за тем, чтобы «нужные функции были активированы в нужное время». Бюджеты рекламодателей при этом затрагиваться не будут.

Представитель Google в комментарии Search Engine Land заявил:

«Наши специалисты по продажам всегда ищут способы помочь клиентам получить наилучшие результаты от Google Ads. Сейчас мы запускаем пилотную программу, которая, по нашему мнению, поможет компаниям оптимизировать их аккаунты. Как всегда, мы встроим полученную обратную связь в конечный продукт. При этом клиенты полностью контролируют аккаунт и могут принимать и отклонять рекомендации по своему желанию».

Участники программы будут оповещаться о предлагаемых рекомендациях и новых функциях через электронную почту и смогут отказаться от участия в программе в любой момент.

Какой опыт и образование имеют «эксперты Google Ads», которые будут заниматься оптимизацией кампаний, в Google не уточнили.

При этом в компании отметили, что ответственность за конечные результаты по-прежнему будет лежать на плечах рекламодателей.

«Вы сможете просмотреть или отредактировать это изменение в любой момент, посетив свой аккаунт Google Ads. Google не гарантирует и не обещает никаких конкретных результатов от внедрения этих изменений, включая влияние на эффективность кампании и расходы. Регулярно просматривайте свой аккаунт, чтобы вы понимали, что происходит, и могли внести корректировки в кампании», — говорится в дисклеймере.

Согласно комментариям в Twitter , большинство рекламодателей восприняли новость о запуске новой программы Google Ads негативно. Многие отметили, что ничего полезного эксперты сервиса обычно не предлагают, и выразили сомнение в положительном исходе такого эксперимента.

Напомним, в октябре 2017 года Яндекс запустил в эксперименте платную услугу по созданию рекламных кампаний, предлагая некоторым новым клиентам помощь по созданию рекламы с нуля. Эксперимент был рассчитан в первую очередь на владельцев малого и среднего бизнеса – тех людей, которые не захотели нанимать специалистов по контекстной рекламе и начали размещение в одиночку. За небольшую сумму такие клиенты могли купить услуги профессионала и получить настройки «под ключ».