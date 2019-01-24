Twitter усложнит жизнь мошенникам

Нововведение призвано бороться со злоупотреблениями на платформе — например, поддельными аккаунтами знаменитостей. Функция находится в стадии тестирования и включена для небольшого процента пользователей мобильного приложения на Android и iOS . Отметка доступна только подтвержденным аккаунтам и появляется под именем пользователя в обсуждении автоматически. Когда опция станет доступна всем участникам платформы, не сообщается.

Последний год Twitter активно борется с манипуляциями информационными поводами, подлогами и мошенничеством. Осенью 2018 года администрация сервиса упростила алгоритм подачи жалоб на сообщения и пользователей. Ранее было объявлено о новых механизмах проверки аккаунтов и постов на соответствие правилам сервиса.



