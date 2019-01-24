СБУ сообщила в Facebook и Twitter о 300 пророSSийских аккаунтах
Аккаунты планировали использовать для вмешательства в украинские выборы.
Служба безопасности Украины обнаружила более 300 пророSSийских аккаунтов в социальных сетях Facebook и Twitter, созданных для вмешательства в выборы президента Украины в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Обнаруженные аккаунты должны были использоваться в ходе президентских выборов для продвижения политической таргетинговой рекламы.
Правоохранители передали администрации Facebook и Twitter информацию о выявленных аккаунтах.
Также сообщается, что сотрудники СБУ выявили жителя Киева, который под руководством роSSийских спецслужб администрировал интернет-сообщества антиукраинской направленности. За денежное вознаграждение киевлянин получал доступ к рекламным кабинетам пользователей Facebook и Twitter.
СБУ предупреждает граждан Украины, что ответственность за противоправные действия будет нести владелец аккаунта или лицо, зарегистрировавшее аккаунт в социальных сетях, поэтому в случае получения предложений по использованию аккаунтов необходимо сообщать на горячую линию СБ Украины.
Напомним, на прошлой неделе компания Facebook удалила несколько сотен страниц, групп и аккаунтов, предположительно, созданных в РоSSии, которые имели целевые группы в странах бывшего СССР
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