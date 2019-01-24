СБУ сообщила в Facebook и Twitter о 300 пророSSийских аккаунтах

Аккаунты планировали использовать для вмешательства в украинские выборы.

Служба безопасности Украины обнаружила более 300 пророSSийских аккаунтов в социальных сетях Facebook и Twitter, созданных для вмешательства в выборы президента Украины в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обнаруженные аккаунты должны были использоваться в ходе президентских выборов для продвижения политической таргетинговой рекламы.

Правоохранители передали администрации Facebook и Twitter информацию о выявленных аккаунтах.

 

Также сообщается, что сотрудники СБУ выявили жителя Киева, который под руководством роSSийских спецслужб администрировал интернет-сообщества антиукраинской направленности. За денежное вознаграждение киевлянин получал доступ к рекламным кабинетам пользователей Facebook и Twitter.

СБУ предупреждает граждан Украины, что ответственность за противоправные действия будет нести владелец аккаунта или лицо, зарегистрировавшее аккаунт в социальных сетях, поэтому в случае получения предложений по использованию аккаунтов необходимо сообщать на горячую линию СБ Украины.

Напомним, на прошлой неделе компания Facebook удалила несколько сотен страниц, групп и аккаунтов, предположительно, созданных в РоSSии, которые имели целевые группы в странах бывшего СССР


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Киберполиция задержала двух мужчин, ломавших украинские сайты DDoS-атакамиКиберполиция задержала двух мужчин, ломавших украинские сайты DDoS-атаками
Google пожертвует ещё $3,1 млн Wikimedia
Facebook введет ограничения на политическую рекламу в УкраинеFacebook введет ограничения на политическую рекламу в Украине
YouTube запретил публиковать флешмобы, угрожающие жизни и здоровьюYouTube запретил публиковать флешмобы, угрожающие жизни и здоровью
Google поднимает стоимость подписки на G Suite по всему мируGoogle поднимает стоимость подписки на G Suite по всему миру
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook будет проактивно удалять страницы предполагаемых нарушителей
Google потратил на лоббирование $21,2 млн в 2018 году, Facebook – $12,62 млн
Facebook в 27% случаев неверно определяет интересы пользователей
Шэрил Сэндберг назвала приоритетные области улучшений для Facebook
Facebook грозит рекордный штраф за утечку данных пользователей в СШАFacebook грозит рекордный штраф за утечку данных пользователей в США
Facebook удалил сотни связанных с Россией страниц и аккаунтовFacebook удалил сотни связанных с Россией страниц и аккаунтов
Facebook введет ограничения на политическую рекламу в УкраинеFacebook введет ограничения на политическую рекламу в Украине
Twitter годами фиксировал точные GPS-координаты пользователейTwitter годами фиксировал точные GPS-координаты пользователей
Twitter верифицировал страницу "МИД РоSSии в Крыму"
Facebook возглавил список компаний, которым меньше всего доверяют пользователиFacebook возглавил список компаний, которым меньше всего доверяют пользователи
Последние новости
Подгружаем последние новости