Facebook будет проактивно удалять страницы предполагаемых нарушителей
Facebook
Во-первых, начиная с 24 января администраторы страниц будут видеть новую вкладку «Page Quality». В этом разделе будет содержаться информация о материалах, удалённых по причине нарушения стандартов сообщества, и сокращении охвата постов, которые были расценены как фейковые сторонней фактчекинговой организацией.
На первых порах Facebook будет сообщать о контенте, удалённом из-за призывов к насилию, домогательств, буллинга, упоминаний регулируемых товаров, порнографии и поддержки тех групп, людей и событий, которые запрещены в соцсети.
В будущем на новую вкладку будет добавлено больше информации.
Во-вторых, Facebook ужесточит свой подход к рецидивистам, которые не останавливаются после блокировки их страниц за нарушение правил, а создают новые страницы-дубликаты и продолжают свою деятельность.
Теперь помимо удаления страниц-нарушителей, Facebook также будет удалять другие страницы или группы, которые сами по себе могут не подлежать блокировке. При этом будут учитываться такие факторы, как одни и те же администраторы у этих групп или одинаковое название с удалённой группой.
Новые правила вступят в силу в ближайшие недели.
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