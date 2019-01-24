Google: вы слишком сильно фокусируетесь на ссылках

Вчера сотрудник Google Джон Мюллер, отвечая на вопросы SEO-специалистов в Twitter, в течение нескольких часов дважды заявил, что они слишком много внимания уделяют ссылкам.

«Вы слишком сильно фокусируетесь на ссылках», — ответил Мюллер одному из вебмастеров.

You focus too much on backlinks ?

— ? John ? (@JohnMu) January 22, 2019

Позже практически то же самое он сказал другому специалисту:

«ИМХО, вы слишком сильно фокусируетесь на ссылках. Я рад, что мы используем сотни факторов в сканировании, индексировании и ранжировании».

You focus too much on links, imo — I'm glad that we use 100s of factors in our crawling, indexing, and ranking algorithms.

— ? John ? (@JohnMu) January 22, 2019

Напомним, что несмотря на слова Мюллера, согласно результатам исследования Stone Temple Consulting за 2018 год, ссылки по-прежнему играют важную роль в ранжировании. Но для Google также очень значимы такие факторы, как контент и релевантность.


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