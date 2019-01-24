Google: вы слишком сильно фокусируетесь на ссылках

Вчера сотрудник Google Джон Мюллер, отвечая на вопросы SEO-специалистов в Twitter , в течение нескольких часов дважды заявил, что они слишком много внимания уделяют ссылкам.

«Вы слишком сильно фокусируетесь на ссылках», — ответил Мюллер одному из вебмастеров.

You focus too much on backlinks ? — ? John ? (@JohnMu) January 22, 2019

Позже практически то же самое он сказал другому специалисту:

«ИМХО, вы слишком сильно фокусируетесь на ссылках. Я рад, что мы используем сотни факторов в сканировании, индексировании и ранжировании».

You focus too much on links, imo — I'm glad that we use 100s of factors in our crawling, indexing, and ranking algorithms. — ? John ? (@JohnMu) January 22, 2019