Google: вы слишком сильно фокусируетесь на ссылках

Напомним, что несмотря на слова Мюллера, согласно результатам исследования Stone Temple Consulting за 2018 год, ссылки по-прежнему играют важную роль в ранжировании. Но для Google также очень значимы такие факторы, как контент и релевантность.
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