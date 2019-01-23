Google пожертвует ещё $3,1 млн Wikimedia

Google решил пожертвовать ещё $3,1 млн Wikimedia. Об этом заявил вице-президент компании по Поиску, Новостям и Assistant Бен Гомес (Ben Gomes) в официальном блоге. Сообщение о расширении сотрудничества также опубликовано в блоге Wikimedia.

Google.org, частично за счёт пожертвований от сотрудников Google , передаст $1,1 млн непосредственно Wikimedia Foundation и ещё $2 млн – Wikimedia Endowment, независимому фонду, который поддерживает Wikipedia и другие долгосрочные проекты Wikimedia. В итоге общая сумма вложений Google в Wikimedia cоставит $7,5 млн.

Помимо финансовой поддержки, компания также предоставит редакторам Wikipedia бесплатный доступ к двум своим ML-инструментам – Cloud Custom Search API и Cloud Vision API.

Кроме того, партнёры решили расширить Project Tiger – совместную инициативу, запущенную в 2017 году с целью увеличения количества статей на недостаточно представленных языках в Индии. Проект также сменит своё название. Теперь он будет именоваться GLOW.

Напомним, что в декабре фонд Wikimedia Endowment получил $1 млн от Facebook.