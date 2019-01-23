Google потратил на лоббирование $21,2 млн в 2018 году, Facebook – $12,62 млн

В 2018 году Google потратил на лоббистскую деятельность в Соединённых Штатах рекордные $21,2 млн против $18,04 млн в 2017 году. Об этом говорится в квартальном документе, поданном в Конгресс США .

В четвёртом квартале 2018 года компания обсуждала с регуляторами такие темы, как технология поиска, реформа уголовного права и международная налоговая реформа.

Google неизменно входит в число компаний, лидирующих по объёму расходов на лоббирование в Вашингтоне – наряду с операторами кабельного телевидения, оборонными предприятиями и фармацевтическими компаниями.

Facebook в аналогичном документе раскрыл, что потратил на лоббирование $12,62 млн – самую крупную сумму за всё время существования компании.

У Microsoft эти расходы в минувшем году составили $9,52 млн против $8,5 млн в 2017 году.

Apple потратил $6,62 млн против рекордных $7,15 млн в 2017 году.

Пресс-службы компаний комментировать эти данные отказались.