Google: мы знаем, когда у домена меняется владелец

Google понимает, когда у доменного имени меняется владелец. Об этом заявил сотрудник команды Google Webmaster Trends Analysts под ником Aaseesh в обсуждении на форуме Google Webmaster Help.

Поэтому покупать домен, чтобы воспользоваться предыдущими заслугами сайта в ранжировании, не стоит.

« Google понимает, когда у доменного имени меняется владелец, поэтому данный домен не обязательно будет ранжироваться по тем запросам, по которым он ранжировался перед сменой владельца. Таким образом, если единственной целью покупки домена является получение поискового трафика от старого домена, то я бы не советовал это делать», — отметил Aaseesh.

Если же новому владельцу нужен прямой трафик, получаемый доменом, то в этой области никаких проблем со стороны Google не должно быть. Однако в данном случае следует задуматься о пользователях: получат ли они то, за чем пришли.