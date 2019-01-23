Google News может прекратить работу в Европе
Google рассматривает вопрос закрытия сервиса Google News в Европе. Об этом
Окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от деталей новой директивы об авторском праве в цифровую эпоху, работа над которой близится к завершению.
Как сообщалось ранее, новый закон позволит издателям требовать плату от Google, Facebook и других компаний, когда фрагменты их статей будут появляться в результатах поиска или иным образом передаваться пользователям.
Директива должна была быть принята на этой неделе, однако из-за разногласий между странами-участницами этот вопрос был отложен.
Возможные последствия для Google
Стоит отметить, что Google напрямую не зарабатывает на Google News, поэтому на первый взгляд уход из Европы не должен причинить финансового ущерба компании.
С другой стороны, новости заставляют людей возвращаться в Google, где деньги зарабатываются через поисковую рекламу в результатах поиска.
Судя по предыдущему опыту – в частности, когда сервис Google News был отключен в Испании – уход Google Новостей из Европы определённо повлияет на издателей. Однако Bloomberg отмечает, что последствия такого решения для их трафика на данный момент «неясны».
Предполагается, что согласие по новой директиве будет достигнуто в ближайшие месяцы.
Перед тем, как принять окончательное решение по поводу присутствия Google News в Европе, Google тщательно изучит все детали нового соглашения.
Напомним, что в сентябре 2018 года Европарламент
Прежде чем вступить в силу, новые правила должны быть одобрены странами-участницами ЕС.
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