Google начал создавать блоки с ответами из PDF-файлов

Западные вебмастера заметили, что Google начал создавать блоки с ответами из PDF-файлов. Ранее поисковик использовал с этой целью только фрагменты контента с сайтов.

При этом блоки, созданные из PDF-файлов, отображаются не всегда – даже по одному и тому же запросу. Возможно, это зависит от конкретного пользователя и того, что Google считает самым релевантным и полезным для него.

По мнению экспертов, теперь возрастёт роль оптимизации PDF-файлов для поиска.

Западные SEO-специалисты активно обсуждают эту тему в Twitter. Вот несколько комментариев:

  • «Я увидел такой блок сегодня. При этом PDF-версия статьи каннибализирует HTML-версию, что может стать UX-проблемой на мобильных устройствах. Интересно, почему Google решил ранжировать в блоке с ответом PDF вместо HTML?».
  • «Это новое. Ваши кейсы и документы в формате PDF теперь могут занимать нулевую позицию. От внутренних SEO-отделов теперь будут ожидать оптимизации PDF для поиска».
  • «По моему опыту эти блоки легче перехватить!».
  • «С одной стороны, я вижу здесь некоторые возможности. С другой — действительно ли это лучше для пользователей/интернета в целом?».

С советами о том, как оптимизировать PDF-файлы для Google, можно ознакомиться в статье.


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