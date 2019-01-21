Еврокомиссия готовится оштрафовать Google по делу AdSense
Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер (Margrethe Vestager) планирует объявить о штрафе по делу Google AdSense в ближайшие недели. Об этом
Еврокомиссия выдвинула обвинения в отношении рекламного сервиса AdSense в июле 2016 года. По данным регулятора, Google нарушал антимонопольное законодательство, ограничивая контракты на рекламу с конкурентами.
Решение по этому делу ознаменует собой окончание – по крайней мере, на ближайшее время – более чем 8-летнего периода активного изучения бизнес-практик ИТ-компании.
Корпорация уже заплатила в общей сумме 6,7 млрд евро штрафа по делу Google Shopping и Android.
Ожидается, что новый штраф будет меньше, чем предыдущие, поскольку Google сотрудничал с Еврокомиссией и уже внёс изменения в AdSense.
«Этот штраф вряд ли нанесёт долгосрочный ущерб компании, поскольку AdSense был заменён другими продуктами. Если вы посмотрите на ежегодные отчёты, то увидите, что AdSense становится всё менее и менее значимым», — считает аналитик Bloomberg Intelligence Айтор Ортиз (Aitor Ortiz).
Пресс-службы Google и Еврокомиссии от комментариев отказались.
О том, что расследование по делу Google AdSense приближается к своему завершению, Маргрете Вестагер заявила в ноябре.
Отметим также, что в конце 2018 года Европейская комиссия запустила опрос среди конкурентов Google в локальном поиске.
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Internet и сети
19.01.2019 22:23