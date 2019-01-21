Еврокомиссия готовится оштрафовать Google по делу AdSense

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер (Margrethe Vestager) планирует объявить о штрафе по делу Google AdSense в ближайшие недели. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Еврокомиссия выдвинула обвинения в отношении рекламного сервиса AdSense в июле 2016 года. По данным регулятора, Google нарушал антимонопольное законодательство, ограничивая контракты на рекламу с конкурентами.

Решение по этому делу ознаменует собой окончание – по крайней мере, на ближайшее время – более чем 8-летнего периода активного изучения бизнес-практик ИТ-компании.

Корпорация уже заплатила в общей сумме 6,7 млрд евро штрафа по делу Google Shopping и Android.

Ожидается, что новый штраф будет меньше, чем предыдущие, поскольку Google сотрудничал с Еврокомиссией и уже внёс изменения в AdSense.

«Этот штраф вряд ли нанесёт долгосрочный ущерб компании, поскольку AdSense был заменён другими продуктами. Если вы посмотрите на ежегодные отчёты, то увидите, что AdSense становится всё менее и менее значимым», — считает аналитик Bloomberg Intelligence Айтор Ортиз (Aitor Ortiz).

Пресс-службы Google и Еврокомиссии от комментариев отказались.

О том, что расследование по делу Google AdSense приближается к своему завершению, Маргрете Вестагер заявила в ноябре.