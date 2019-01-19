Google закрыл лазейку для манипуляций с датой открытия компаний

В начале этой недели стало известно, что злоумышленники могут указывать будущие даты открытия для уже существующих компаний, чтобы навредить конкурентам. Теперь же Google , похоже, закрыл эту лазейку, и они больше не могут совершать такого рода атаки.

Об этом изменении сообщил SEO-консультант Джейсон Браун в Twitter .

This is fixed, for open locations, user can only suggest the current day. I can add tomorrow's date as an option. For future open dates, users may suggest month and/ year. Last option to use as a suggestion is Jan 2020. @somsenater that alerted to the first part being fixed. pic.twitter.com/01bs44Tv9b — Jason Brown (@keyserholiday) January 17, 2019

По его словам, теперь для уже открытых компаний и мест пользователи могут предлагать лишь текущую дату. Для тех мест, которые пока не открыты, можно предложить месяц и год. Последний вариант, который можно выбрать, – это январь 2020 года.

В Google не комментируют эту ситуацию.